SINGLE Cidadão Instigado lança single "Consciência" e anuncia novo álbum em 10 anos; ouça Projeto liderado por Fernando Catatau lança disco inédito no fim de março e antecipa faixa lançada como símbolo da nova fase

Após um hiato de mais de dez anos desde o aclamado “Fortaleza” (2015), a banda Cidadão Instigado reaparece em 2026, com o lançamento do single "Consciência", que chegou às plataformas digitais nesta terça (3).

A canção recém-lançada anuncia um trabalho que celebra 30 anos de estrada e reafirma a singularidade artística de Fernando Catatau.

O novo álbum, “Cidadão Instigado”, chega ao público em 25 de março pelo selo Risco, em colaboração com a Nublu Records.

A produção foi gestada durante o período de isolamento social, quando Catatau passou a explorar com profundidade a criação eletrônica.

Com uma Roland MV-8800 recém-incorporada ao estúdio, o músico construiu bases e atmosferas voltadas a “dançarinos não convencionais”, enquanto atravessava inquietações emocionais e sensoriais daquele momento histórico.

O disco combina batidas, texturas digitais e uma interpretação vocal que remete tanto ao concreto das grandes cidades quanto à introspecção de ambientes fechados.

Entre pistas noturnas, encontros fortuitos e cenários urbanos, surgem também imagens naturais – lua, mar, nuvens, ar – compondo um contraste poético que amplia o alcance das canções.

O resultado aponta para um Cidadão Instigado simultaneamente ancorado no presente e projetado para adiante, equilibrando densidade e pulsação rítmica.

Single

Dentro desse contexto desponta “Consciência”, apontada como uma das peças centrais do repertório.

A faixa articula movimento e reflexão, mantendo o impulso corporal enquanto provoca questionamentos.

Com melodia fluida e mutável, a música evoca traços históricos do projeto: o lirismo amoroso, a energia roqueira e o olhar atento de quem observa a multidão à margem.

A narrativa da canção se desenrola em um cenário cotidiano, possivelmente periférico, onde o eu lírico sugere que toda paixão e toda história de amor são invenções – ainda que, paradoxalmente, permaneçam verdadeiras.

Na construção sonora, camadas eletrônicas discretas dialogam com guitarras que aparecem de forma pontual, criando um clima que oscila entre a vibração da noite e o silêncio da insônia. Ao reunir pulsação urbana e contemplação, “Consciência” sintetiza o espírito do álbum.

Turnê

O retorno também ganha forma nos palcos. Para a turnê do novo trabalho, Catatau estará acompanhado por Dustan Gallas (baixo, synths e vocais), Clayton Martin (voz), Rubi Assunção (voz e baixo synth) e Samuel Fraga (bateria acústica e eletrônica), além de convidados que variam conforme a cidade.

O setlist reúne 13 faixas inéditas e composições do início da carreira, reforçando a ideia de ciclo e renovação que marca esta nova etapa do Cidadão Instigado.

