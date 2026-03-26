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LANÇAMENTO Cidadão Instigado se reinventa em álbum que marca 30 anos de trajetória Novo álbum, homônimo, foi lançado nesta quarta (25) e nasce da experimentação eletrônica de Fernando Catatau, reconectando o projeto às origens sem abrir mão do risco

Onze anos após “Fortaleza” (2015), o Cidadão Instigado retorna com um novo capítulo que olha simultaneamente para o passado e para o futuro. Lançado nesta quarta (25), o álbum homônimo – "Cidadão Instigado” – celebra três décadas de um dos projetos mais singulares da música brasileira.

À frente da empreitada, Fernando Catatau revisita o próprio percurso e encontra, nesse movimento, um novo impulso criativo.

O disco, que começou a tomar forma durante o isolamento da pandemia de Covid-19, nasce de um processo intuitivo, baseado em experimentações com samplers e na construção de camadas sonoras que transitam entre o urbano e o introspectivo.

Entre a máquina e o impulso

Foi a partir de uma relação quase obsessiva com a máquina de sampler Roland MV-8800 que o álbum ganhou forma.

Durante a pandemia, Catatau mergulhou no equipamento como uma maneira de atravessar o período de isolamento. “Eu comecei a estudar essa máquina e comecei a criar e criar sem parar”, relembra.

Diferente de trabalhos anteriores, marcados por maior elaboração, o novo disco se construiu no fluxo. “Esse foi um disco que eu fui fazendo sem pensar, totalmente”, afirma o músico.

O resultado é uma obra que se organiza mais pela intuição do que por um conceito fechado, com batidas, ruídos e as inconfundíveis guitarras de Catatau surgindo de forma orgânica.

Parcerias

Mesmo sendo gravado majoritariamente por Catatau, o álbum é atravessado por encontros. Nomes como Jadsa, Juçara Marçal, Anna Vis, Ava Rocha, Kiko Dinucci e Mateus Fazeno Rock aparecem ao longo do álbum, não como participações pontuais, mas como parcerias criativas que ajudaram a moldar as canções.

Essas conexões se intensificaram durante a residência artística “Frita”, realizada no Teatro Centro da Terra, em São Paulo (SP), em 2022, em que Catatau recebeu convidados e onde parte do repertório começou a ganhar corpo.

“Não foram só participações de ‘dei um oi e fui’. É realmente uma coisa, uma presença muito forte de cada pessoa nessa construção”, diz Catatau.

Nesse processo, o artista também deslocou seu modo de criação: em vez da dinâmica tradicional de banda, passou a construir as músicas em diálogo direto com outros compositores.

Um retorno que veio de dentro

Curiosamente, o disco não nasceu com a intenção de ser um novo capítulo do Cidadão Instigado.

A ideia de retomar o projeto surgiu depois, a partir da escuta de parceiros e de uma reaproximação afetiva de Catatau com a própria história. “O Cidadão Instigado chegou até mim de volta, não fui nem eu que fui atrás dele”, afirma.

O trabalho carrega, assim, um duplo movimento: ao mesmo tempo em que incorpora elementos contemporâneos – como beats eletrônicos e referências que atravessam o pop e o hip-hop –, ele resgata o impulso criativo dos primórdios da banda, quando Catatau compunha sozinho, imaginando arranjos antes de levá-los ao coletivo.

Enquanto algumas músicas lembram mais o trabalho solo “Fernando Catatau” (2022), outras – como “Frita” e “O Grande Vazio” – nos trazem de volta a “verve” do Cidadão Instigado como conhecemos.

Curiosamente, o núcleo criativo original da banda – Clayton Martin (bateria), Dustan Gallas (piano), Regis Damasceno (guitarra) e Rian Batista (baixo) – está presente em uma única faixa, cujo título já entrega: “Tudo vai ser diferente”.

Entre guitarras que entram e saem com precisão, texturas digitais e vozes que se entrelaçam, Fernando Catatau reafirma o Cidadão Instigado como um espaço fiel à própria inquietação, três décadas depois de sua origem.

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