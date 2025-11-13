A- A+

Artes Visuais Cidade das Mestras: exposição ocupa a Torre Malakoff, a partir desta sexta (14) Mostra da artista pernambucana Amanda de Souza revisita arquivos do século XIX para recontar a história de mulheres negras e celebrar a força da Jurema Sagrada

Combinando arte digital, ancestralidade e espiritualidade afro-indígena, a artista visual Amanda de Souza inaugura, nesta sexta (14), na Torre Malakoff, no Recife, a exposição "Cidade das Mestras".



A mostra apresenta novas leituras para retratos de mulheres negras do século XIX e início do XX, transformando fotografias históricas em pinturas digitais que evocam entidades femininas da Jurema Sagrada e é resultado do desdobramento do projeto "A sua casa não tem porta e nem janela", apresentado entre novembro de 2023 e maio de 2024 na Capela do Engenho Massangana (Fundaj).



Naquele projeto, a artista reinterpretou imagens do acervo da Coleção Francisco Rodrigues, da Fundação Joaquim Nabuco. Agora, Amanda amplia a pesquisa e constrói uma cidade simbólica onde as mestras espirituais da Jurema ganham corpo e cor.

Sobre a mostra

Com curadoria de Cleonardo Maurício Júnior, antropólogo e pesquisador do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a mostra integra uma nova concepção curatorial voltada à valorização de figuras femininas apagadas pela história oficial.



As obras partem de registros coloniais de mulheres negras, muitas delas amas de leite e trabalhadoras escravizadas, e as ressignificam como símbolos de poder, fé e resistência.

"Essas mulheres foram fotografadas num contexto de dominação, mas, ao trazê-las de volta como mestras espirituais, devolvo a elas o poder de narrar suas próprias histórias", afirma a artista. "É usar a tecnologia a serviço da tradição, para reencantar o passado e honrar quem veio antes."

Cidade das Mestras reafirma o papel da arte como instrumento de memória e reparação histórica. Ao reunir imagem, fé e tecnologia, a exposição propõe um olhar contemporâneo sobre o legado das mulheres negras na formação cultural do Brasil. A mostra fica em cartaz na Torre Malakoff, no Recife, de 14 de novembro de 2025 a 25 de fevereiro de 2026.



*Com informações da assessoria



SERVIÇO:

Exposição "Cidade das Mestras", de Amanda de Souza

Quando: A partir desta sexta (14), de segunda a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 15h às 18h.

Onde: Torre Malakoff, Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Entrada franca

Veja também