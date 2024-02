A- A+

CINEMA "Cidade de Deus" ganha relançamento mundial, incluindo países em que segue inédito nos cinemas Clássico brasileiro de 2002 passará pela primeira vez em salas da África do Norte e do Oriente Médio, além de países como Reino Unido, Irlanda e Austrália

Clássico do cinema brasileiro, "Cidade de Deus" vai ganhar um relançamento internacional. Ela começará pelo Oriente Médio e na África do Norte, regiões onde o filme nunca chegou a passar comercialmente nos cinemas. A informação é da revista Variety.

Lançado em 2002 no Brasil, o longa de Fernando Meirelles é um dos maiores sucessos nacionais da história, ganhando o status de cult. Recebeu quatro indicações ao Oscar (nas categorias de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia), além de lançar a carreira internacional de atores como Alice Braga e Seu Jorge, e do próprio diretor Fernando Meirelles.

O filme é uma adaptação do romance homônimo de Paulo Lins, que também se tornou um sucesso mundial.

Apesar disso, a produção permanece inédita nos cinemas de diversos países (saindo apenas em DVD), por conta de restrições de idioma impostas em alguns cinemas e também por conta do custo. Isso deve mudar com o novo lançamento, que conta com a parceria de duas distribuidoras. A Front Rowd Filmed Entertainment fez uma parceria com a The Festival Agency, que já havia adquirido com a Wild Bunch os direitos de relançamento do filme.

“O filme ocupa um lugar especial em nossos corações; foi a nossa primeira aquisição”, disse à Variety CEO da Front Row, Gianluca Chakra.

A distribuidora lançará “Cidade de Deus” nos cinemas da região África do Norte no próximo 22 de fevereiro, e logo depois no Reino Unido e na Austrália em 23 de fevereiro e na Irlanda em 15 de março.

