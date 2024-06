'Cidade de Deus': série divulga 1.º teaser; veja o que se sabe até agora

A- A+

Cidade de Deus: A Luta Não Para, série derivada do filme brasileiro que fez sucesso e recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004, teve seu 1.º teaser divulgado na tarde deste sábado, 1.º, pelo streaming Max. A estreia está prevista para agosto de 2024.



No vídeo, é possível ver o personagem Buscapé (novamente vivido por Alexandre Rodrigues) portando sua câmera fotográfica em cena tensa semelhante à do filme original. Porém, em determinado momento, ele grita e avisa que agora faz parte da imprensa.



Confira outras informações sobre o que já se sabe sobre a produção.



Cidade de Deus: A Luta Não Para - o que se sabe sobre a série



- A série terá seis episódios e será exibida no streaming Max.



- Estreia prevista: agosto de 2024 (o dia ainda não foi divulgado).



- Trama se passa nos anos 2000, cerca de duas décadas após os acontecimentos do filme original.



- Direção fica por conta de Aly Muritiba. A história continua com base no filme original.



- O personagem Delano é policial, enquanto Cintia cogita entrar para a vida política.



- Flashbacks usarão imagens do filme original para compor a série - incluindo materiais inéditos.



- Parte das gravações se deu em comunidades de São Paulo.



- Durante as gravações, Thiago Martins sofreu um acidente e precisou levar seis pontos na cabeça.



- Em agosto de 2023, parte do elenco e da equipe de Cidade de Deus: A Luta Não Para relatou agressões que teriam sido cometidas pela polícia durante o trabalho.



Quem está no elenco da série Cidade de Deus: A Luta Não Para



- Alexandre Rodrigues (Buscapé)



- Roberta Rodrigues (Berenice)



- Thiago Martins (Braddock)



- Marcos Palmeira (Curió)



- Dhonata Augusto (Delano)



- Sabrina Rosa (Cintia)



- Edson Oliveira (Barbantinho)



- Andréia Horta



- Shirley Cruz



Veja também

HOLLYWOOD Sydney Sweeney: quem é a nova queridinha de Hollywood e quais seus filmes e séries