Streaming "Cidade Invisível", "Luther" e mais: confira as estreias da Netflix em março Plataforma divulgou a programação de séries, filmes, documentários e realities shows que chegam ao catálogo ao longo do mês

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (22), o calendário de lançamentos no Brasil em março. Entre as estreias do mês, estão novas temporadas de séries de sucesso, filmes com estrelas internacionais e os já famosos dramas coreanos.

“Cidade Invisível”, série brasileira criada por Carlos Saldanha, ganha uma segunda temporada no dia 22 de março. Após dois anos desaparecido, Eric (Marco Pigossi) aparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Enquanto tenta reencontrar a filha, Luna (Manu Dieguez), ele poderá descobrir sua verdadeira natureza.

Também entram no catálogo as novas temporadas das séries gringas “Sex/Life”, “Sombra e Ossos” e “Vosso Reino”, assim como dos realities shows “Casamento às Cegas” e “Next in Fashion”.



Entre os filmes, as novidades são “Mistério em Paris”, continuação da comédia “Mistério no Mediterrâneo” (2019), estrelado por Adam Sandler e Jennifer Aniston. Nick e Audrey Spitz agora são detetives em tempo integral tentando fazer sua agência decolar. Depois que um amigo é raptado no próprio casamento, eles se envolvem em um caso de sequestro internacional.

No longa-metragem “Luther: O Cair da Noite”, Idris Elba revive o personagem de série de TV que rendeu a ele um Globo de Ouro de Melhor Ator. O filme mostra o brilhante e decadente detetive John Luther assombrado por um assassinato que não foi resolvido e em busca de um serial killer.



Veja quais são as estreias de março na Netflix:



Séries

Cidade Invisível: Temporada 2 (22/3/2023)

Casamento às Cegas: Temporada 4 (24/3/2023- 31/3/2023)

O Maestro e o Mar (17/3/2023)

Sex/Life: Temporada 2 (2/3/2023)

Next in Fashion: Temporada 2 (3/3/2023)

Sombra e Ossos: Temporada 2 (16/3/2023)

Vosso Reino: Temporada 2 (22/3/2023)

Que Cilada! - Temporada 2 (2/3/2023)

Agente Elvis (Em Breve)

Soy Georgina: Temporada 2 (Em Breve)

A Lição: Parte 2 (10/3/2023)

Masameer County: Temporada 2 (2/3/2023)

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 7 (15/3/2023)

Atlanta: Temporada 3 (24/3/2023)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 12 (15/3/2023)

Filmes

Mistério em Paris (31/3/2023)

Luther: O Cair da Noite (10/3/2023)

Kill Boksoon (31/3/2023)

Esta Noite, Você Dorme Comigo (1/3/2023)

A Elefanta do Mágico (17/3/2023)

Amor ao Primeiro Beijo (3/3/2023)

Em Uma Ilha Bem Distante (8/3/2023)

Volte Sempre! (10/3/2023)

O Incrível Hulk – Como a Fera Nasceu (1/3/2023)

Conta Comigo (1/3/2023)

O Enigma de Outro Mundo (1/3/2023)

Os Donos da Rua (1/3/2023)

Documentários e especiais

Pornhub: Sexo Bilionário (15/3/2023)

A Cúmplice do Mal: Monique Olivier (2/3/2023)

Criminoso ou Inocente: O Caso Big Mäck (30/3/2023)

O Cerco de Waco (22/3/2023)

Crianças e família

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 7 (20/3/2023)

Ridley Jones: A Guardiã do Museu - Temporada 5 (6/3/2023)

A Ovelha Carateca (2/3/2023)

Cadê Nossa Humana? (21/3/2023)

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4, O Desafio Final (14/3/2023)

Power Rangers (31/3/2023)

Ponte para Terabítia (1/3/2023)

Patrulha Canina: O Filme (3/3/2023)

Anime

Inuyasha: Temporada 5 (28/3/2023)

Inuyasha: Temporada 4 (28/3/2023)



