HOMENAGEM Cidade natal de Ozzy Osbourne revela planos de "megafuneral" do astro do heavy metal Corpo do vocalista morto aos 76 anos será levado em procissão por ruas de Birmingham

Fãs do astro do rock Ozzy Osbourne, morto na semana passada aos 76 anos, poderão se despedir dele numa procissão em sua cidade natal, Birmingham, no Reino Unido, nesta quarta-feira, antes de um adeus privado à família

O corpo do pioneiro do heavy metal será carregado pelas ruas do município num carro fúnebre, acompanhado por seus parentes, rumo ao destino final de Broad Street, um centro local de diversão noturna.

Segundo as autoridades locais, o cortejo contará com a presença dos músicos da banda Bostin Brass. Haverá paradas na ponte e no banco do Black Sabbath, onde milhares de fãs se reúnem desde que o vocalista do grupo faleceu, para deixar flores e homenagens. A expectativa é que milhares de fãs do astro se reúnam nas ruas e prestem "ao vivo" solidariedade aos parentes dele.

Será a "despedida que ele merece", segundo o prefeito de Birmingham, Zafar Iqbal.

— Ozzy era mais do que uma lenda da música, ele era um filho de Birmingham — destacou.

Ao longo da carreira, Ozzy recebeu a Medalha da Liberdade da Cidade. Foi em Birmingham onde ele realizou seu último show, no início deste mês.

— Após sua célebre aparição no show Back to the Beginning, no Villa Park, no início deste mês, era importante para a cidade que apoiássemos uma homenagem digna e adequada antes de um funeral privado para a família — disse o prefeito. — Estamos orgulhosos de realizá-lo [o funeral] aqui com sua querida família, no lugar onde tudo começou, e somos gratos por eles terem generosamente se oferecido para financiar a realização deste evento e apoiar a cidade.

A prefeitura disse que a organização do evento se deu "em ritmo acelerado", mas com garantias de que seja "respeitoso e seguro". A Broad Street será fechada ao trânsito a partir das 7h (horário local), e ônibus e bondes serão desviados.

A causa exata da morte de Ozzy não foi divulgada. O artista enfrentava o Mal de Parkinson desde 2020. Em um comunicado divulgado na última terça-feira, a família disse que ele morreu "cercado de amor".

