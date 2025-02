A- A+

Serviço "Cidade Seu Carnaval" auxilia foliões com serviços como mapa do Galo, informações e customização Espaço fica no Shopping RioMar Recife e vai funcionar até a terça de Carnaval

Os foliões que gostam de praticidade, como vendas de ingresso, troca e customização de abadá e venda de fantasias, agora podem encontrar os serviços concentrados na Cidade Seu Carnaval.

Localizado no piso L3 do Shopping RioMar Recife, numa estrutura de mais de 2,5 mil metros quadrados, o espaço ainda disponibiliza uma maquete interativa com o trajeto dos trios elétricos do Galo da Madrugada, além da localização dos camarotes do bloco.

Em 2023, mais de 600 mil pessoas foram atendidas no espaço.

Mapa dos camarotes do Galo da Madrugada. | Foto: Divulgação

A Cidade Seu Carnaval reúne lojas oficiais de prévias, blocos, camarotes e festas indoor.

Os foliões podem adquirir ingressos para as festas do Carnaval por meio das plataformas Ingresso Prime e Evenyx, além de retirar abadás para os eventos.

O local ainda oferece adereços e fantasias criadas por artesãos locais. Serviços de maquiagem e cabelo também estão disponíveis para quem deseja se preparar para as festas.

Além disso, o Cidade Seu Carnaval funciona como um ponto de apoio para os turistas, oferecendo informações sobre os principais eventos e atrações do Carnaval do Recife e Olinda.

O funcionamento da Cidade Seu Carnaval seguirá os horários de operação do Shopping RioMar Recife durante todo o período de Carnaval.

