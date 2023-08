Ciel faz show no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda; ingressos estão à venda

A- A+

Eleito melhor show do ano pelo 12º Prêmio da Música de Pernambuco, “Ciel ao Vivo” volta ao palco do Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, no próximo dia 26 de agosto. O cantor, natural de Bezerros, traz ao espetáculo um amálgama de elementos da cultura agrestina, que estão no seu DNA, com música pop. Os ingressos estão à venda no sympla (PCDs, trans e travestis têm entrada gratuita).

Desde 2006, Ciel faz música independente, com origem na arte popular, com influências da dança e do teatro, fruto da experiência como ator e bailarino do Papanguare Balé Popular de Bezerros. Ao longo de sua trajetória artística, lançou videoclipes, singles, EPs e o álbum “Enraizado” (2019).



Com uma sonoridade e performance que se apoiam no mundo Queer em diálogo com a pluralidade de ritmos, estéticas e cores da cultura popular nordestina, Ciel celebra os festejos tradicionais do seu povo de modo próprio. “Sou um brincante de saia e batom que pula, dança, canta e gira e que leva para o palco o útero de onde veio, o peito que o amamentou, a terra que o plantou, os espinhos que o feriram e os braços que os ninaram”, afirma o artista.



SERVIÇO

Ciel ao Vivo

Quando: 26/08, às 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa) | Av.Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Ingressos: R$ 20 (estudante), R$ 30(social) e R$ 40 (inteira) à venda no sympla / PCDs, trans e travestis têm entrada gratuita

Instagram: @cielsantos

Veja também

CELEBRIDADES Flora Gil diz que Preta está cercada de amor após cirurgia: 'A fé não costuma falhar'