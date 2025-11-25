A- A+

SEMANA DA MÚSICA Ciel Santos faz show nesta quinta (27), em celebração à Semana da Música 2025 Apresentação acontece no Conservatório Pernambucano de Música e tem acesso gratuito

Um passeio sonoro, da cultura popular aos ritmos latinos, do forró às composições autorais e, dessa forma, a Semana da Música 2025 no Conservatório Pernambucano de Música (CPM) estará contemplada nesta quinta-feira (27), com show do cantor pernambucano Ciel Santos.

Com acesso gratuito, o show, marcado para as 20h e com participação da cantora Cíntia Barros, levará ao palco um dos nomes em evidência da cena musical pernambucana, com destaque para a força criativa e estética poética entrelaçadas no trabalho do artista nascido em Bezerros, Agreste pernambucano.





No corpo, a liberdade

Conhecido por performances que enaltecem o corpo como bandeira de liberdade, Ciel Santos atua na música (independente) desde 2006.



Cantor, compositor, ator e bailarino, Ciel lançou seu primeiro disco "Enraizado" em 2019 - com cancioneiro composto a partir de um espetáculo homônimo, anos antes.



Em 2024, o single "Soy Fina" ganhou as plataformas digitais. Em parceria com Nega do Babado, Ciel levou também ao YouTube um videoclipe da música, que contou ainda com participação do DJ PatrickTor4.





SERVIÇO

Show de Ciel na Semana da Música do Conservatório Pernambucano

Com participação da cantora Cíntia Barros

Quando: quinta-feira (27), às 20h

Onde: Conservatório Pernambucano de Música (CPM) - Av. João de Barros, 594, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: @conservatoriope // @cielsantos

