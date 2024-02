Cientistas realizam conferência especial na Austrália para analisar fenômeno Taylor Swift

A- A+

Desde o momento em que colocou o disco Fearless em seu aparelho de CD aos 14 anos, Georgia Carroll tem sido fascinada por Taylor Swift. Uma década e meia depois, agora ela é promovida como a única pessoa no mundo com um doutorado sobre a superestrela.

Sua avaliação? "Por enquanto, não seria exagero dizer que ela é uma das pessoas mais poderosas do mundo", afirmou. É por isso que Carroll estava entre os numerosos especialistas que vieram para Melbourne esta semana para um simpósio acadêmico internacional que tenta explicar como Swift se tornou tão influente.

O evento, o primeiro do seu tipo, abriu as cortinas da turnê Eras da cantora americana na Austrália e contou com mais de 400 apresentações de dezenas de disciplinas de estudo e instituições acadêmicas de todo o mundo, gerando uma onda de entusiasmo e manchetes em todo o mundo.

"Começou como uma brincadeira"

A ideia do Swiftposio surgiu em julho como um tweet meio brincalhão com apenas algumas dezenas de "curtidas". Mas quando os organizadores anunciaram silenciosamente o evento meses depois, ele se tornou viral internacionalmente da noite para o dia. Os organizadores acordaram com a cobertura da BBC, da revista Rolling Stone e da CNN.

"Pensei: tenho que enviar um e-mail para o meu chefe", disse Eloise Faichney, doutora em cultura e comunicação, com um sorriso. "Nossa pequena conferência de repente se tornou um gigante", acrescentou.

Os fãs também estavam ansiosos para participar, e no domingo, centenas de pessoas [vestidas com anúncios ambulantes de strass, botas de cowboy e o característico batom vermelho de Swift] foram em massa ao icônico teatro Capitol de Melbourne apenas para ouvir palestras sobre a megaestrela.

Em um workshop de fabricação de pulseiras da amizade com ingressos esgotados, Soumil, de 19 anos, afirmou que o evento, organizado pelo Royal Melbourne Institute of Technology, está ajudando a curar as feridas deixadas pelo escândalo de venda de ingressos para a turnê Eras. "É divertido continuar fazendo parte disso", disse à BBC.

Mas os organizadores se apressam em esclarecer que a conferência, apoiada por sete universidades da Austrália e da Nova Zelândia, não é uma convenção de fãs.

"Embora alguns de nós sejamos fãs, para nós certamente se trata de tentar levar alguém como ela a sério no mundo acadêmico", afirmou Emma Whatman, doutora em feminismo. "Esta não é uma celebração acrítica", observou.

Influência "divina"

Não se pode negar que a Taylormania se espalhou pelo mundo no ano passado (a cantora foi nomeada Pessoa do Ano de 2023 pela revista Time) e não está claro quando poderia desaparecer.

No domingo, Swift, de 34 anos, voltou a dominar as manchetes com fotografias dela e de seu namorado jogador de futebol Travis Kelce após ele vencer o Super Bowl. Na semana passada, no Grammy, ela levou para casa o quarto prêmio de álbum do ano de sua carreira. Até seus gatos, seu publicista e seus amigos de infância desfrutam de reconhecimento e seguidores leais.

"De alguma forma, ela se tornou a superstar mais divina do planeta, maior do que eu pensava que era possível", disse na conferência Brittany Spanos, uma das palestrantes principais e repórter da Rolling Stone que ministrou o primeiro curso universitário sobre a cantora em 2020.

Mas Swift tem estado no centro de grandes momentos e debates culturais há muito tempo, desde que saltou para a fama quando era adolescente.

Ela se tornou uma das artistas mais famosas e de maior bilheteria de todos os tempos, enquanto gera conversas sobre tudo, desde royalties de streaming e propriedade da música até misoginia e cultura do cancelamento.

Obviamente, a conferência teve um painel completo dedicado à Swiftonomia, um termo cunhado para explicar o impacto gigantesco da artista nas economias das cidades onde ela canta.

Mas também houve especialistas que detalharam como seus sucessos são usados para ensinar jovens em ressuscitação cardiopulmonar e debates apaixonados sobre como seu romance com Kelce está ajudando meninas a se sentirem em casa em eventos esportivos tradicionalmente dominados por homens.

Houve até uma análise lírica de suas atitudes em relação ao transporte público [ironicamente, à medida que seu uso de jatos privados aumentava na vida real, também aumentavam as músicas que faziam referência a trens e ônibus].

E quando o público da conferência estava cansado de ouvir discursos, foi oferecido a eles um dueto entre a artista e um clone de inteligência artificial estranhamente preciso da voz de uma Swift mais jovem, para contrastar como seu som mudou nos últimos 17 anos.

Para os fãs de literatura, na conferência, um duo de mãe e filha leu poesia sobre o desprezo que a sociedade mostra pelos interesses das mulheres jovens, um tema que provocou adoração na multidão.

E para os nerds da política, uma acadêmica apresentou como os parlamentares australianos usam Swift para parecerem identificáveis. Madeline Pentland, de 27 anos, encontrou mais de 30 intervenções de políticos citando suas letras mais icônicas. Ela descobriu que os homens eram mais propensos a citar a cantora, mas tendiam a usar as letras como ataque político ou zombaria, enquanto as mulheres eram muito mais propensas a usá-las para apoiar temas de debate.

No entanto, ela lamentou o que acredita ser algumas oportunidades perdidas: "Pensei que haveria um pouco de Bad Blood aqui e ali, mas não encontrei nenhuma referência!".

Nos últimos dias, apenas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, brincou com especulações de que a vida amorosa de Swift faz parte de um complô para manipular o Super Bowl e ajudá-lo a ser reeleito, enquanto os fãs da cantora espalhavam pela internet que a regravação do álbum Reputation era iminente.

Clare Southerton, doutora em sociologia, disse estar interessada em tudo o que isso pode nos ensinar sobre as crescentes comunidades conspiratórias. Também houve debates desconfortáveis sobre quão terrivelmente implacável a base de fãs de Swift pode ser ou como sua música reflete o colonialismo.

A acadêmica Aimee-Sophia Lim, que estuda como a artista está inspirando o ativismo político no sudeste asiático, disse ser uma grande admiradora, mas muitas vezes se sente decepcionada com o "feminismo branco e centrado nos Estados Unidos" de Swift.

"Talvez as pessoas negras e do Sul Global devessem ser aquelas que defendem seus interesses e suas comunidades (...), mas o alcance de Taylor é inegável", ela disse à BBC. "Seria fantástico se ela conseguisse ampliar seu ativismo, assim talvez poderia dar uma plataforma para outras pessoas falarem por si mesmas".

Como ela se tornou tão poderosa?

Nem todo mundo está a bordo do trem de Taylor Swift. Sabrina, que planejava sair de Melbourne antes da turnê Eras, não consegue entender os níveis dementes de atração ou influência de Swift. "Não entendo toda essa comoção... realmente não entendo o que está acontecendo aqui", disse à BBC.

Mas Carroll afirmou que tudo se resume à marca amplamente identificável que Swift construiu e à "intensa conexão" que ela conseguiu cultivar com seus fãs, muitos dos quais sentem que cresceram com ela.

"Taylor passou toda a sua carreira fazendo seus fãs acreditarem que podiam ser seus amigos", acrescentou. "E ela fez uma série de coisas que fazem com que os fãs queiram agir de uma maneira que agrade" à cantora, observou.

Ela acrescentou que isso às vezes pode levar a comportamentos preocupantes, como ir assediar o casamento de uma amiga de Swift, gastar dezenas de milhares em mercadorias e ingressos, e se fixar em cada um de seus movimentos.

Ao longo do simpósio, organizado pela Universidade de Melbourne, os participantes compararam Swift com Elvis, Michael Jackson, Madonna e Beyoncé. Embora para Spanos seja difícil compará-la com artistas de uma época diferente, ela acredita sem dúvida que ela é a artista mais popular do planeta neste momento.

"Ela será considerada a melhor compositora de sua geração (...) e também uma das melhores compositoras de todos os tempos", opinou.

Carroll sustenta que Swift foi capaz de levar sua fama a outro nível graças a essa base de fãs ampla e incrivelmente motivada. "[Para outros artistas], sua esfera de influência não se estende muito além de sua base de fãs. Mas isso não é mais verdade para Taylor", disse.

E é bom [e deveria ter acontecido há muito tempo] que as pessoas estejam se interessando por isso, acrescentou. Um ano atrás, quando recebeu seu doutorado, as pessoas riam do assunto de seus estudos. Agora ela deu um discurso de abertura em uma das conferências acadêmicas mais divulgadas do mundo.

"É como, meu Deus, todo mundo entende!" exclamou. "Não vamos apenas ficar sentados nesta conferência sendo fãs - isso vai acontecer - mas há muitas coisas que estudar Swift pode nos dizer sobre o mundo".

