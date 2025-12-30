A- A+

LITERATURA Cinco dicas de livros para ler em janeiro de 2026 Seleção reúne romances e ensaios da lista de 100 grandes lançamentos de 2025

Janeiro costuma ser um mês de retomada lenta da rotina e, para muitos leitores, também de reorganização da estante e das prioridades de leitura. Assim, destacamos opções para atravessar o início do ano com leituras sobre memória, linguagem, poder e relações humanas.

"Sem despedidas", de Han Kang: Em “Sem despedidas”, Han Kang constrói um romance marcado por silêncios, perdas e lembranças que atravessam o cotidiano das personagens. Com uma escrita contida e direta, o livro aposta em pequenos gestos e situações para criar uma narrativa curta, mas de forte impacto emocional.

“Antes de dar nomes ao mundo”, de Adriana Lisboa: Obra acompanha experiências de formação e vínculos afetivos por meio de uma linguagem clara e sensível. A autora constrói um texto fluido, atento aos detalhes da vida íntima e às transformações provocadas pelo tempo e pelas relações.





“A descolonização da mente”, de Ngũgĩ wa Thiong’o: Autor reúne reflexões sobre língua, cultura e poder a partir de sua própria trajetória intelectual. O ensaio discute como o colonialismo moldou formas de pensar e de produzir cultura, em um texto acessível e provocador, sem tom acadêmico.

“Katabasis”, de R. F. Kuang: Escritora chinesa aposta em uma narrativa mais tensa e acelerada, centrada em disputas, ambições e conflitos dentro de instituições de prestígio. O romance combina ritmo ágil e crítica social, mantendo o leitor atento ao longo da leitura.

“Dança de enganos”, de Milton Hatoum: Brasileiro revisita temas como memória familiar, deslocamentos e conflitos do passado. Com escrita sóbria e precisa, o autor constrói uma narrativa que avança com equilíbrio, sustentada pelas relações entre os personagens e por suas histórias mal resolvidas.

