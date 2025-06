A- A+

STREAMING Cinco filmes para ver no streaming neste Dia Mundial do Meio Ambiente; veja onde assistir A data, que é celebrada no dia 5 de junho, foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU)

É celebrado nesta quinta-feira, 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, tem o intuito de gerar reflexão e conscientização acerca dos problemas ambientais, mudanças climáticas, preservação dos recursos naturais e sustentabilidade.

Todas essas questões podem ser retratadas no cinema através das mais diversas tramas que podem despertar a sensibilidade do público sobre o impacto que o ser humano tem na natureza.



Essas histórias podem ser distópicas ou documentais, protagonizadas por crianças ou robôs, retratar a Amazônia ou a natureza de um mundo alienígena.

Justamente pelo cinema dispor uma variada gama de possibilidades que separamos, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, cinco filmes disponíveis no streaming.

Confira a lista e onde assistir cada um:

''Avatar'' (2009)

O primeiro filme da saga "Avatar" apresenta o rico e harmônico ecossistema de Pandora, uma lua alienígena habitada por seres altamente evoluídos chamados de Na´vi. Com a chegada dos seres humanos no planeta, um iminente conflito é iniciado com os terráqueos em busca de um raro mineral e os nativos defendendo a própria natureza. Na trama, acompanhamos um ex-fuzileiro naval paralítico, Jake Sully, que se encontra dividido nessa luta por recursos naturais.

Onde assistir: Disney+



"Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" (2024)

Baseado na série de histórias em quadrinhos criada por Mauricio de Sousa, transformou um dos personagens mais queridos da ''Turma da Mônica'' em um popular live-action. O filme acompanha a mobilização do pequeno Chico Bento que, ao descobrir a iminente queda da sua apreciada goiabeira por conta da construção de uma estrada na região, reúne amigos e toda a comunidade da Vila Abobrinha para combater o projeto.

Onde assistir: Prime Video

"Ilha das Flores" (1989)

Neste documentário de curta-metragem, dirigido pelo cineasta Jorge Furtado, somos apresentados ao processo de um tomate que é plantado, colhido, transportado e vendido em um supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. Em paralelo a isso, o filme retrata a situação dos moradores de Ilha das Flores que procuram alimento no lixo. A partir dessa jornada, o diretor brasileiro traça uma relação entre tomates, porcos e seres humanos.

Onde assistir: Globoplay e está disponível nos cinemas brasileiros (relançamento)

"Tainá - Uma Aventura na Amazônia"

Na Amazônia, a menina indígena de oito anos Tainá vive com o seu avô Tigê, responsável por ensinar as lendas e histórias de seu povo. Em um ato heróico, a jovem salva o macaco Catu de um traficante de animais, mas, como consequência, a protagonista começa a ser perseguida pela quadrilha. Durante a sua fuga dos contrabandistas, Tainá conhece Joninho, um menino de dez anos, da cidade grande, que vai ajudá-la nessa perigosa aventura.

Onde assistir: Netflix

"WALL-E"

Em uma Terra distópica, entulhada de lixo e com a atmosfera poluída por gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta para viver em uma grande nave no espaço. O que seria um retiro de alguns anos, enquanto robôs deveriam limpar e compactar o lixo existente no planeta, acabou se tornando a residência das pessoas. WALL-E é o último robô que segue fazendo o seu trabalho, mas o encontro com o moderno robô Eva leva o protagonista para uma aventura na galáxia.

Onde assistir: Disney+

