CELEBRIDADES Cinco meses depois: como está o ator Jeremy Renner após acidente com veículo de seis toneladas O intérprete do "Gavião Arqueiro", da Marvel, tem mostrado sua recuperação no Instagram

No início de maio, Jeremy Renner postou uma sequência de vídeos em seu perfil no Instagram com diferentes momentos de sua caminhada, no início ainda com andador até mostrar passos firmes. Na legenda, escreveu: "Meu fisioterapeuta fez esse vídeo de referência e para lembrar que você não pode andar a menos que dê um passo de cada vez!".



A evolução vista no vídeo surpreende, ainda mais levando-se em conta que o acidente com o ator de 51 anos, intérprete do Gavião Arqueiro, da Marvel, foi há apenas cinco meses, em 1º de janeiro, quando teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada, ao ser atropelado por um veículo limpa-neve de seis toneladas.

No acidente, Renner quebrou mais de 30 ossos e sofreu lesões graves no torso e nas pernas. Ele estava em estado crítico e teve que ser levado às pressas em um helicóptero para um hospital, logo sendo submetido a uma cirurgia. O ator ficou cerca de duas semanas internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até poder continuar o processo de recuperação em casa.

A investigação mostrou que o próprio Renner estava dirigindo o limpa-neve, mas saiu dele para ajudar o sobrinho, que estava preso na neve. Ao tentar voltar para o veículo, o artista foi jogado para baixo e esmagado.



Em sua primeira entrevista após o acidente, transmitida no dia 9 de abril pela rede norte-americana ABC e, no Brasil, pelo Fantástico, o ator disse que se via como "um homem de sorte": "Sem essa de ficar me vitimizando ou pensando no que fiz de errado. Eu me recuso a ficar traumatizado por essa experiência. É isso o que eu falo para a minha família. A gente saiu dessa por causa do amor, não da dor.”

Recentemente o ator também escreveu em seus stories: "Níveis mais baixos de dor marcam um grande progresso. Me recuperando e superando metas. Hábito diário!". Nas suas redes sociais, Reener mostrou alguns dos equipamentos que tem utilizando, como uma esteira antigravitacional, o estimulador de crescimento ósseo e a terapia de compressão.

Esteira antigravitacional

Neste vídeo, Jeremy aparece andando em uma esteira antigravitacional. Desenvolvido por engenheiros da NASA para ajudar no treino de astronautas, o equipamento consegue retirar até 80% do peso do corpo durante os exercícios, simulando um ambiente espacial. Assim, a esteira é indicada para quem se recupera de lesões, fraturas ou cirurgias na coluna ou membros inferiores. No caso de Renner, ele passou por uma cirurgia após sofrer trauma torácico e lesões ortopédicas.

Estimulador de crescimento ósseo

"Tentando de tudo", disse o ator em foto, mostrando como usa um estimulador de crescimento ósseo em sua perna. Esse dispositivo tem o objetivo de estimular a cicatrização natural e não invasiva de fraturas, enviando pulsos de baixo nível de energia eletromagnética para o local da lesão.

NICE1

Renner também compartilhou uma foto em que aparece usando o "NICE1", um aparelho com sistema inovador de "terapia de compressão". Além da compressão, o aparelho também tem uma "terapia fria" sem o uso de gelo. Ele é ideal para atletas profissionais de esqui e snowboard como uma ferramenta "para ajudar as pessoas a se recuperarem mais rapidamente após a cirurgia, pós-lesão e pós-treino".

