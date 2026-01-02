Cinco polêmicas de 2025 que ainda devem ter desdobramentos em 2026
Desde atualizações do caso Hytalo Santos à queda de bilheteria de Sydney Sweeney, confira alguns dos escândalos que dominaram a mídia
O ano de 2025 ficou marcado por diversas polêmicas envolvendo personalidades famosas e o mundo artístico. Confira a seguir algumas das que mais chamaram atenção, mas ainda aparentam estar longe de ter um desfecho.
1. A prisão de Hytalo Santos
Um vídeo do youtuber Felca falando sobre "adultização" viralizou nas redes sociais em agosto de 2025. Com o tema em voga, o nome do influenciador Hytalo Santos, conhecido por divulgar conteúdos envolvendo menores de idade (ingerindo bebidas alcóolicas ou em condições sexualizadas), acabou sendo alvo de diversas investigações.
Ao lado de seu marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, Hytalo foi detido em Carapicuíba, em São Paulo, e depois transferido a um presídio na Paraíba, acusado dos crimes de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. Os dois alegam ser inocentes.
Neste mês de dezembro, Hytalo e Israel se tornaram réus por tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalho em condições análogas à escravidão após uma denúncia do Ministério Público do Trabalho. Seus advogados afirmaram, na ocasião, que se tratavam de "informações e fatos desconectados da realidade"
Apesar de Hytalo e Israel seguirem presos, o julgamento ainda não tem data definida para ocorrer. É provável que novos desdobramentos do caso (ou até uma possível condenação ou absolvição), continuem ganhando holofotes mesmo após o fim deste ano.
2. Juliana Oliveira e Otávio Mesquita
Ex-integrante do elenco fixo do programa The Noite, do SBT, Juliana Oliveira acusou o apresentador Otávio Mesquita de estupro durante a gravação de uma esquete de humor antes de sua entrevista na atração, em abril de 2016.
Na ocasião, vestido de Batman, ele desceu do teto por uma corda, apalpando, agarrando e chegando a simular atos frenéticos com Juliana. A denúncia veio a público somente em 2025, após a humorista deixar o SBT. Otávio Mesquita negou as acusações, e o vídeo com o momento continua no ar no canal de YouTube do The Noite.
O assunto recebeu ampla repercussão da imprensa, que cobre os enfrentamentos judiciais da dupla. Recentemente, a Justiça negou um pedido de gratuidade para Juliana, e também o pedido de indenização por danos morais solicitado por Otávio Mesquita. O processo ainda não foi finalizado e deve seguir em andamento ao longo do próximo ano.
3. As bilheterias de Sydney Sweeney
No último mês de julho, a empresa American Eagle Outfitters lançou uma campanha publicitária protagonizada pela atriz que usava a frase "Sydney Sweeney has great jeans", o que traduzido para o português resulta em algo como "Sydney Sweeney tem ótimos jeans".
Como a pronúncia da palavra "jeans", em inglês, se assemelha a "genes", parte do público entendeu o slogan como uma suposta alusão ao fato de ela ser loira e ter olhos azuis, destacando um tipo específico de beleza - surgiram até mesmo acusações de apologia à eugenia.
Diante da repercussão, o nome da atriz ficou em evidência. Foi divulgado que Sweeney estava filiada ao partido Republicano dos Estados Unidos, o mesmo do presidente Donald Trump - que comentou em apoio à publicidade.
No mês seguinte, o filme Americana, estrelado por Sydney, foi considerado um fracasso de bilheteria no fim de semana de estreia, o que foi atribuído à má repercussão da campanha. O longa Christy, sobre uma boxeadora gay, também ficou abaixo das expectativas e sofreu com o mesmo tipo de crítica.
Na reta final de 2025, Sydney Sweeney decidiu se pronunciar a respeito da repercussão. "Eu fiquei verdadeiramente surpresa pela reação. Eu fiz aquilo porque eu amo jeans e amo a marca. Eu não apoio as visões que algumas pessoas escolheram conectar à campanha. Muitos assimilaram a mim rótulos e motivações que apenas não são verdade."
É bastante provável que a polêmica venha à tona novamente conforme novos projetos que contem com Sweeney no elenco sejam lançados. Seja para atrelar uma suposta baixa na venda de ingressos à propaganda, seja para afirmar que a polêmica ficou para trás em caso de sucesso.
Entre os mais aguardados estão A Empregada, que deve ser lançado no Brasil na primeira semana do ano, e a nova temporada de Euphoria.
4. Dona Ruth, Murilo Huff e o filho de Marília Mendonça
Desde a morte da cantora Marília Mendonça, em 2021, a impressão que se tinha era a de que a relação entre sua mãe, Dona Ruth Moreira, e Murilo Huff, o pai do filho de Marília, Leo, era harmoniosa e cordial. Em 2025, porém, eles entraram em disputa pela custódia da criança.
Os advogados de Huff citaram "situações alarmantes" entre as motivações para o pedido de guarda de Leo. Ele também acusou a avó de alienação parental.
Em julho, quando uma liminar da Justiça deu a guarda provisória ao pai de Leo, determinando que Ruth o visse a cada 15 dias, ela deu uma entrevista ao Fantástico em que afirmou que a conta bancária com a quantia à qual Leo teria direito por herança estaria bloqueada, e também negou que teria omitido o uso de medicamentos para problemas de saúde de Leo, outra acusação do ex-genro.
Até o momento, não foi divulgado se as partes chegaram em acordo ou se a disputa judicial chegou ao fim.
5. A prisão de Leo Lins
Em caso de repercussão internacional, o humorista Léo Lins foi condenado a oito anos de prisão, além do pagamento de multa de 1 170 salários mínimos e R$ 303 mil em danos morais coletivos por show postado no YouTube em 2022. Ele pôde responder em liberdade e seu advogado, Carlos Eduardo Ramos, entrou com recurso e afirmou que "confia que essa injustiça será reparada em segunda instância".
Polêmico, o caso gerou uma infinidade de reações, inclusive na classe artística, com personalidades se posicionando contra ou a favor da condenação do humorista. É provável que o processo tenha continuidade para além de 2025.