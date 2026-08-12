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HUMOR "Cinderela A História que Sua Mãe Não Comprou" completa 35 anos com temporada especial no Recife Comédia que se tornou um dos fenômenos do teatro pernambucano terá apresentações no Teatro do Parque, além de exposição e especial no YouTube

Três décadas e meia depois de chegar aos palcos, “Cinderela – A História Que Sua Mãe Não Contou” retorna ao Recife para marcar os 35 anos de sua trajetória. A programação comemorativa será realizada em setembro e reúne apresentações teatrais, uma mostra com itens ligados à história da montagem e um conteúdo especial para o YouTube.

A temporada no Teatro do Parque acontece nos dias 19 e 20 de setembro, coincidindo com o período da estreia original, em 20 de setembro de 1991, no Teatro Valdemar de Oliveira. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com valores a partir de R$ 70.

Criada a partir de uma releitura irreverente do tradicional conto de fadas, a montagem apresentou ao público uma Cinderela distante da imagem convencional das histórias infantis.

A personagem ganhou sotaque, referências locais, humor escrachado e situações inspiradas no cotidiano pernambucano, elementos que contribuíram para aproximar a peça de diferentes gerações.

A repercussão fez com que o espetáculo permanecesse em cartaz no Recife por quase uma década. Depois, a produção levou a comédia para outras partes do país, incluindo temporadas no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP) e passagens por cidades como Natal (RN), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Brasília (DF) e Fortaleza (CE). Um dos episódios de maior dimensão ocorreu no Geraldão, onde uma apresentação reuniu cerca de 15 mil espectadores dentro do projeto Todos com a Nota.

À frente da protagonista desde a origem da montagem, Jeison Wallace celebra a permanência da personagem no imaginário do público. “Sou muito grato por tudo. O dedo de Deus esteve o tempo todo em nossas vidas. Chegar aos 35 anos dessa personagem de forma ativa e sempre renovadora é uma glória”, afirma.

Além de Wallace, a formação atual reúne integrantes que participaram da trajetória inicial da peça: Roberto Costa, como a Bicha Madrinha; Inaldo Oliveira, na pele da Piniqueira do Reino; e Paulo de Pontes, interpretando a Madrasta. André Lins (Príncipe), Petreson Eloy (Irmã Ruth), Luan Alves (Piniqueira do Reino) e Rick Thompson (Irmã Raquel) integram o elenco convidado.

A montagem preserva os elementos que ajudaram a consolidar sua identidade, como a comicidade, os personagens marcantes e as frases que se tornaram conhecidas pelo público. Ao mesmo tempo, o espetáculo incorpora referências contemporâneas para atualizar a comunicação com a plateia.

Memória para além do palco

A celebração também recupera materiais que fazem parte da história da produção. Durante setembro, uma exposição reunirá fotografias, figurinos e objetos relacionados à peça, oferecendo ao público um olhar sobre diferentes momentos de sua trajetória.

Outro conteúdo comemorativo será disponibilizado no YouTube. O especial reúne relatos, episódios e curiosidades dos 35 anos de “Cinderela”, recuperando acontecimentos que ajudam a contar como uma adaptação irreverente de um conto tradicional se transformou em um dos títulos mais populares do teatro pernambucano.

SERVIÇO

“Cinderela – A História que Sua Mãe Não Contou” – 35 anos

Quando: 19 e 20 de setembro

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, à venda no Sympla

Informações: (81) 98463-8388 (whatsapp)

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