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CINDERELA - 35 ANOS Cinderela leva para o Alma Café, em Olinda, o espetáculo inédito "A Vida é uma Paródia" Apresentação, em 15 de outubro, reforça celebrações dos 35 anos da personagem vivida pelo ator Jeison Wallace

O "Oxe, Mainha" de Cinderela, personagem icônica do humor pernambucano vivida pelo ator Jeison Wallace, vai ganhar novos ares em piadas inéditas no espetáculo "A Vida é uma Paródia", marcado para o próximo dia 10 de outubro no Alma Arte Café, em Olinda.

No palco, Cindy segue em celebração aos 35 anos de trajetória, com apresentação que explora o seu baú de histórias, em meio à irreverência, humor e música. Passagens do cotidiano, fofocas e desabafos integram a narrativa do show.



“Para mim, é motivo de felicidade e também orgulho chegar a três décadas e meia de trajetória como Cindy. Receber o carinho das pessoas na rua, de criancinhas a idosos, me faz ter certeza de que todo o esforço vale a pena”, ressalta Jeison.

Cindy não é mais uma mocinha

Em “Cinderela: A história que Sua Mãe não Contou” (1991), Cinderela era uma mocinha.



No palco em seu novo espetáculo, ela segue levando suas falas travessas mas, dessa vez, acompanhando a evolução da personagem - que não é mais uma mocinha.

Em interação com a plateia, canções conhecidas ganham releituras tomadas pelo humor e criatividade desde sempre peculiares à Cinderela.



SERVIÇO

"A Vida é uma Paródia", espetáculo inédito de Cinderela

Quando: quinta-feira, 15 de outubro, às 20h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda

A partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @almaartecafe

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