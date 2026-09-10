Espetáculo "Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou" ganha exposição no Tacaruna
Mostra com fotos, figurinos e curiosidades sobre a personagem fica em cartaz no mall até o próximo 30 de setembro
Vale um "levante a mão" para quem nunca soltou boas gargalhadas e/ou repetiu por aí a expressão 'Oxe, mainha!' de uma das personagens do teatro mais conhecidas e aclamadas do público pernambucano?
Há pouco mais de três décadas a montagem "Cinderela - A Historia Que Sua Mãe Não Contou" faz parte do cenário cultural do estado e, para além dos palcos dos teatros, Cindy chegou também ao sobe e desce ladeiras de Olinda no período carnavalesco, ocasião em que sua boneca gigante desfila para os foliões.
E parte da trajetória da personagem vivida pelo ator Jason Wallace está em cartaz na exposição "35 Anos de Sucesso", com visitação gratuita no Shopping Tacaruna (Praça Olinda) até o próximo dia 30 de setembro.
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FOTOGRAFIAS E ETC
O passeio pela trajetória de Cinderela segue uma linha do tempo com momentos marcantes do espetáculo, somada a curiosidades, figurinhos, fotografias e críticas publicadas.
Há também um espaço dedicado a atores que integraram o elenco da peça, inclusive homenagem em memória aos que já não estão mais por aqui.
De acordo com Beto Costa, produtor da exposição, "Quem é fã do espetáculo viverá um momento muito especial e nostálgico ao vsitar a exposição".
"É uma oportunidade de conhecer mais sobre a história da peça, suas curiosidades e matar a saudade de personagens que marcaram gerações com seu humor e irreverência”, complementa ele.
PROGRAMAÇÃO
A exposição no Tacaruna integra a programação dos 35 anos da montagem “Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou”.
Além da mostra, apresentações da peça no Teatro do Parque nos próximos dias 19 e 20 de setembro também estão na agenda celebrativa - 35 anos após a estreia no Teatro Waldemar de Oliveira, em 20 de setembro de 1991.
Um especial no YouTube sobre a montagem completa a programação.
SERVIÇO
Exposição "35 Anos de Sucesso" - “Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou”
Quando: até 30 de setembro
Onde: Shopping Tacaruna (Praça Olinda)
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h