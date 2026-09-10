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OXE, MAINHA!

Espetáculo "Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou" ganha exposição no Tacaruna

Mostra com fotos, figurinos e curiosidades sobre a personagem fica em cartaz no mall até o próximo 30 de setembro

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Exposição que celebra os 35 anos da montagem de Cinderela fica em cartaz no Tacaruna até 30 de setembroExposição que celebra os 35 anos da montagem de Cinderela fica em cartaz no Tacaruna até 30 de setembro - Foto: Danilo Catão/Divulgação

Vale um "levante a mão" para quem nunca soltou boas gargalhadas e/ou repetiu por aí a expressão 'Oxe, mainha!' de uma das personagens do teatro mais conhecidas e aclamadas do público pernambucano? 

Há pouco mais de três décadas a montagem "Cinderela - A Historia Que Sua Mãe Não Contou" faz parte do cenário cultural do estado e, para além dos palcos dos teatros, Cindy chegou também ao sobe e desce ladeiras de Olinda no período carnavalesco, ocasião em que sua boneca gigante desfila para os foliões.

E parte da trajetória da personagem vivida pelo ator Jason Wallace está em cartaz na exposição "35 Anos de Sucesso", com visitação gratuita no Shopping Tacaruna (Praça Olinda) até o próximo dia 30 de setembro.

 

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FOTOGRAFIAS E ETC
O passeio pela trajetória de Cinderela segue uma linha do tempo com momentos marcantes do espetáculo, somada a curiosidades, figurinhos, fotografias e críticas publicadas.

Há também um espaço dedicado a atores que integraram o elenco da peça, inclusive homenagem em memória aos que já não estão mais por aqui.

 

Exposição segue em cartaz no Tacaruna até o próximo dia 30 de setembroMostra expõe momentos marcante da trajetória da montagem | Crédito: Danilo Catão/Divulgação

De acordo com Beto Costa, produtor da exposição, "Quem é fã do espetáculo viverá um momento muito especial e nostálgico ao vsitar a exposição".

"É uma oportunidade de conhecer mais sobre a história da peça, suas curiosidades e matar a saudade de personagens que marcaram gerações com seu humor e irreverência”, complementa ele.

PROGRAMAÇÃO
A exposição no Tacaruna integra a programação dos 35 anos da montagem “Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou”.

Além da mostra, apresentações da peça no Teatro do Parque nos próximos dias 19 e 20 de setembro também estão na agenda celebrativa - 35 anos após a estreia no Teatro Waldemar de Oliveira, em 20 de setembro de 1991. 

Um especial no YouTube sobre a montagem completa a programação.

SERVIÇO
Exposição "35 Anos de Sucesso" - “Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou”
Quando: até 30 de setembro
Onde: Shopping Tacaruna (Praça Olinda)
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna

Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h

 

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