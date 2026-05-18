Cinderela é a convidada de honra da nova edição do "Gongada Drag" no Recife
Personagem de Jeison Wallace será "fritada" pelas participantes do show de comédia, que ocorre neste domingo (24)
O show de humor "Gongada Drag" retorna ao Recife neste domingo (24), às 20h, no Teatro RioMar. A personalidade que será “fritada” desta vez é Cinderela, personagem do ator Jeison Wallace.
Criado e apresentado pelo comediante Bruno Motta, o espetáculo segue o formato de comédia “roast”, em que as participantes se revezam para zombar umas das outras e da convidada de honra da noite. O elenco é composto por comediantes e drag queens.
A pernambucana Ruby Nox, que venceu a temporada do reality show “Drag Race Brasil”, estará pela primeira vez em uma “Gongada Drag” no Recife. Além dela, também participam Sarah Vika, Sayuri Heiwa, Charlotte Delfina, Magally Mel, Júnior Chicó e Luciano Rundrox.
Quem é Cinderela?
Conhecida pelo bordão “Oxe, mainha!”, Cinderela nasceu no teatro, com a Trupe do Barulho. Em 1991, a personagem protagoniza “Cinderela: A História que Sua Mãe Não Contou”, peça mais vista no Recife naquela década.
Com estética marcante e grande popularidade, a criação de Jeison Wallace também conquistou a TV, com programas em diferentes emissoras locais, e a internet. Com mais de 30 anos de existência, Cinderela se tornou um ícone cultural pernambucano.
Serviço:
Espetáculo “Gongada Drag”
Quando: neste domingo (24), às 20h
Onde: Teatro RioMar (RioMar Shopping) – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 45, no site Uhuu
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br e @gongadadrag