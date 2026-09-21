"Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou": 35 anos de histórias e risos nos palcos
Espetáculo com Jeison Wallace no papel de "Cinderela" é uma das montagens mais conhecidas do teatro pernambucano
Há 35 anos Jeison Wallace subia ao palco do Teatro Valdemar de Oliveira, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, para apresentar pela primeira vez uma versão de um princesa que, habitualmente, tem como público-alvo as crianças.
Só que a Cinderela - personagem que acabou dando nome artístico ao ator - não era a dos contos de fadas do imaginário infantil, mas a que dava vida a uma comédia escrachada, envolvida por referências e termos do vocabulário rotineiro do pernambucano, como o famoso “Oxe, mainha!”.
“Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou”, um dos espetáculos mais conhecidos do teatro pernambucano, voltou aos palcos com sessões esgotadas no Teatro do Parque no final de semana passado, sábado (19) e domingo (20) - exatamente três décadas e meia depois da sua estreia, em 20 de setembro de 1991.
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A estrutura que fez da peça um fenômeno continua presente, composta por releitura do conto de fadas, bordões, humor e a irreverência. O roteiro, no entanto, recebe algumas atualizações para aproximar a história do público de hoje.
“O espetáculo foi pensado não apenas para um nicho, mas sim para abraçar o público pernambucano como um todo”, ressaltou Jeison Wallace, em conversa com a Folha de Pernambuco.
Ele segue contando sobre os risos que a peça provocava antes mesmo de o público chegar ao teatro para assistir.
"A gente dizia para o povo levar ficha telefônica, bilhetes, ‘oh, leva e você tem um desconto no ingresso’. Uma coisa louca, absurda, que já gerava também o riso, né? Aí as pessoas chegavam com tiquetes de loja, cupom fiscal, camisinha…”, relembra o ator.
Que barulho é esse?
A Trupe do Barulho, nome dado pelo jornalista e crítico teatral Valdi Coutinho à companhia, em 1991 e, mesmo ano em que os atores colocaram nos palcos “Cinderela – A História Que Sua Mãe Não Contou”. A montagem foi apresentada à meia-noite, no Teatro Valdemar de Oliveira, fugindo da programação tradicional do espaço e já dando o tom do que viria a marcar o grupo.
Jeison, que fazia parte dessa bagunça organizada, conta que as primeiras sessões eram cheias, por família e amigos. Depois, os atores começaram a perceber a diminuição no número de assentos ocupados e partiram para o boca a boca.
Outros trabalhos
O espetáculo levou Jeison a outros trabalhos, entre eles as coberturas de Carnaval para a TV, estreia na rádio e no comando de um programa na televisão. “Foi um marco. Cinderela virou uma pessoa da família de todo mundo”, reflete o ator.
Nesse meio tempo, o espetáculo foi conquistando mais espaço e o palco do Valdemar ficou pequeno. Foram quase dez anos em cartaz no Recife, temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e circulação por cidades como Natal, Maceió, João Pessoa, Brasília e Fortaleza.
Segundo Jeison, apesar do público da diversidade do público que assistia à peça, ele afirma não ter sido alvo de preconceitos na carreira.
35 anos depois
Parte do elenco original da montagem integrou a apresentação comemorativa dos 35 anos do espetáculo. Além da própria Cinderela, vivida por Wallace, entraram em cena Roberto Costa, a Bicha Madrinha; Inaldo Oliveira, a Piniqueira do Reino; e Paulo de Pontes, a Madrasta.
Também integram o elenco atual André Lins como o Príncipe; Petreson Eloy, a Irmã Ruth; Luan Alves, outra Piniqueira do Reino; e Rick Thompson, como Irmã Raquel.
A programação que celebra os 35 anos segue, ainda, até 30 de setembro no Shopping Tacaruna, com exposição de fotos, objetos e figurinos que fazem parte da história da montagem.
E mais. Será lançado um especial no Youtube com histórias e curiosidades dos 35 anos da personagem dona do "Oxe, mainha!".