Cine Apipucos apresenta programação gratuita com filmes pernambucanos, sobrenaturais e clássicos
As exibições começam na quarta-feira (5), às 19h, com produção brasileira. Na quinta (6), o filme "Sinais" compõe a grade
Entre os dias 5 e 9 de agosto, o Cine Apipucos apresenta uma seleção de filmes que passa pelo drama distópico brasileiro, sobrenatural, comédia romântica e animação.
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As exibições começam na quarta-feira (5), às 19h, com "Medida Provisória", primeiro longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos. Ambientado em um Brasil distópico, o filme imagina um governo autoritário que determina o retorno compulsório da população negra ao continente africano.
Já o cinema pernambucano ganha destaque na quinta-feira (6), com o curta-metragem "Inabitável", dirigido por Enock Carvalho e Mateus Farias. A produção acompanha a busca de uma mãe por sua filha trans desaparecida em meio a acontecimentos misteriosos na pandemia.
Na semana seguinte, os dois cineastas representarão Pernambuco no Festival de Locarno, na Suíça, onde apresentarão seu primeiro longa-metragem. Em seguida, será exibido "Sinais", de M. Night Shyamalan, suspense que também mergulha no universo do sobrenatural.
Na sexta-feira (7), às 19h, será exibido "Alta Fidelidade", clássico dirigido por Stephen Frears e inspirado no romance de Nick Hornby.
Ainda segundo a assessoria de comunicação, o fim de semana será dedicado ao Dia dos Pais. No sábado (8), às 18h, a aventura "Querida, Encolhi as Crianças" leva o público a acompanhar um cientista que, após um experimento malsucedido. No domingo (9), às 16h30, será a vez de "Os Incríveis". Vencedora do Oscar de Melhor Animação, a produção acompanha uma família de super-heróis que tenta levar uma vida comum.
Por ser ao ar livre, a programação pode sofrer alterações em caso de chuva. O público pode acompanhar atualizações pelo perfil oficial do parque no Instagram: @parqueapipucosoficial.
Programação completa
Quarta-feira (5/8) - 19h
Medida Provisória (2022)
Drama distópico | 1h43
Classificação: 14 anos
Quinta-feira (6/8) - 19h
Inabitável (2020)
Curta-metragem | 20 min
Classificação: 12 anos
Em seguida:
Sinais (2002)
Suspense | 1h46
Classificação: 12 anos
Sexta-feira (7/8) - 19h
Alta Fidelidade (2000)
Comédia romântica | 1h53
Classificação: 14 anos
Sábado (8/8) - 18h
Querida, Encolhi as Crianças (1989)
Comédia | 1h34
Classificação: Livre
Domingo (9/8) - 16h30
Os Incríveis (2004)
Animação | 2h03
Classificação: Livre
Serviço:
Cine Apipucos
Local: Parque Apipucos