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CINEMA Cine Apipucos apresenta programação gratuita com filmes pernambucanos, sobrenaturais e clássicos As exibições começam na quarta-feira (5), às 19h, com produção brasileira. Na quinta (6), o filme "Sinais" compõe a grade

Entre os dias 5 e 9 de agosto, o Cine Apipucos apresenta uma seleção de filmes que passa pelo drama distópico brasileiro, sobrenatural, comédia romântica e animação.





As exibições começam na quarta-feira (5), às 19h, com "Medida Provisória", primeiro longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos. Ambientado em um Brasil distópico, o filme imagina um governo autoritário que determina o retorno compulsório da população negra ao continente africano.

Já o cinema pernambucano ganha destaque na quinta-feira (6), com o curta-metragem "Inabitável", dirigido por Enock Carvalho e Mateus Farias. A produção acompanha a busca de uma mãe por sua filha trans desaparecida em meio a acontecimentos misteriosos na pandemia.



Na semana seguinte, os dois cineastas representarão Pernambuco no Festival de Locarno, na Suíça, onde apresentarão seu primeiro longa-metragem. Em seguida, será exibido "Sinais", de M. Night Shyamalan, suspense que também mergulha no universo do sobrenatural.

Na sexta-feira (7), às 19h, será exibido "Alta Fidelidade", clássico dirigido por Stephen Frears e inspirado no romance de Nick Hornby.

Ainda segundo a assessoria de comunicação, o fim de semana será dedicado ao Dia dos Pais. No sábado (8), às 18h, a aventura "Querida, Encolhi as Crianças" leva o público a acompanhar um cientista que, após um experimento malsucedido. No domingo (9), às 16h30, será a vez de "Os Incríveis". Vencedora do Oscar de Melhor Animação, a produção acompanha uma família de super-heróis que tenta levar uma vida comum.

Por ser ao ar livre, a programação pode sofrer alterações em caso de chuva. O público pode acompanhar atualizações pelo perfil oficial do parque no Instagram: @parqueapipucosoficial.

Programação completa

Quarta-feira (5/8) - 19h

Medida Provisória (2022)

Drama distópico | 1h43

Classificação: 14 anos

Quinta-feira (6/8) - 19h

Inabitável (2020)

Curta-metragem | 20 min

Classificação: 12 anos

Em seguida:

Sinais (2002)

Suspense | 1h46

Classificação: 12 anos

Sexta-feira (7/8) - 19h

Alta Fidelidade (2000)

Comédia romântica | 1h53

Classificação: 14 anos

Sábado (8/8) - 18h

Querida, Encolhi as Crianças (1989)

Comédia | 1h34

Classificação: Livre

Domingo (9/8) - 16h30

Os Incríveis (2004)

Animação | 2h03

Classificação: Livre



Serviço:

Cine Apipucos

Local: Parque Apipucos

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