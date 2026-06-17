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Cinema a céu aberto Cine Apipucos divulga sessões gratuitas da semana com transmissão da Copa; confira a programação A programação contará com a transmissão, no telão, da partida entre Brasil e Haiti, na próxima sexta-feira (19)

O Cine Apipucos anunciou uma programação diversificada de filmes que serão exibidos no telão montado a céu aberto no Parque Apipucos, de quarta (17) a domingo (21), com acesso gratuito. Na exibição da próxima sexta-feira (19), o jogo do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo será transmitido no telão.



A lista de filmes inclui produções que atravessam diferentes gêneros e gerações, com clássicos do cinema de ação, ficção científica, documentários, comédia e animação.



Destaques da programação

A programação começa nesta quarta-feira (17), às 19h, com “Missão Impossível”, dirigido por Brian De Palma. O filme acompanha o agente Ethan Hunt, que passa a ser acusado de traição após uma missão fracassada e precisa descobrir quem armou a emboscada contra sua equipe.

Na quinta-feira (18), também às 19h, será exibido “Guerra dos Mundos”, de Steven Spielberg, em versão legendada. O longa retrata a luta de um pai para proteger seus filhos durante uma invasão alienígena que coloca a humanidade em risco.

Transmissão da Copa do Mundo - Na sexta-feira (19), às 18h, será dedicada ao documentário brasileiro “Todos os Corações do Mundo”, dirigido por Murilo Salles. A produção revisita a conquista do tetracampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994 e a paixão que o futebol desperta ao redor do planeta.

Na sequência, o público poderá acompanhar a transmissão, no telão, da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo de 2026, prevista para às 21h30. A iniciativa dá continuidade à programação especial dedicada ao Mundial, que reuniu grande público durante a exibição da estreia da Seleção Brasileira.

No sábado (20), às 18h, o público poderá rever “Forrest Gump: O Contador de Histórias”, dirigido por Robert Zemeckis. O premiado filme acompanha a trajetória de um homem simples que, por acaso, presencia e participa de alguns dos acontecimentos mais marcantes da história dos Estados Unidos.

Encerrando a programação, no domingo (21), às 16h30, será exibido “Procurando Nemo”, animação que acompanha a jornada de um peixe-palhaço determinado a encontrar seu filho desaparecido, em uma aventura repleta de emoção e humor.

Por ser ao ar livre, a programação pode sofrer alterações em caso de chuva. O público pode acompanhar atualizações pelo perfil oficial do parque no Instagram @parqueapipucosoficial. O Cine Apipucos é uma parceria do Parque Apipucos com a Palmeiron e a Vitamilho.

Programação completa de exibições:

Quarta-feira (17/6) - 19h

"Missão Impossível"

Direção: Brian De Palma | 1h50 | Ação | 1996 | 14 anos

Sinopse: Durante uma missão em Praga, um grupo especial de agentes cai em uma armadilha. Acusado de traição, Ethan Hunt foge e passa a investigar quem armou a emboscada contra sua equipe.

Quinta-feira (18/6) - 19h

"Guerra dos Mundos"

Direção: Steven Spielberg | 1h52 | Ficção científica | 2005 | 12 anos | Legendado

Sinopse: Um homem divorciado tenta proteger seus filhos após o início de uma devastadora invasão alienígena que ameaça a sobrevivência da humanidade.

Sexta-feira (19/6) - 18h

"Todos os Corações do Mundo"

Direção: Murilo Salles | 1h39 | Documentário | 1995 | Livre

Sinopse: Documentário sobre a Copa do Mundo de 1994, que retrata a conquista do tetracampeonato da Seleção Brasileira e a paixão que o futebol desperta ao redor do planeta.

Sábado (20/6) - 18h

"Forrest Gump: O Contador de Histórias"

Direção: Robert Zemeckis | 2h20 | Comédia | 1994 | 14 anos

Sinopse: Forrest Gump, um homem de boas intenções e visão singular da vida, acaba participando de alguns dos acontecimentos mais importantes da história dos Estados Unidos, enquanto mantém vivo o amor por sua amiga de infância, Jenny.

Domingo (21/6) - 16h30

"Procurando Nemo"

Direção: Andrew Stanton e Lee Unkrich | 1h41 | Animação | 2003 | Livre

Sinopse: Após seu filho ser capturado por um mergulhador, o peixe-palhaço Marlin atravessa o oceano em uma jornada cheia de aventuras ao lado da divertida Dory.

SERVIÇO:

Cine Apipucos - Programação da semana

Quando: De 17 a 21 de junho.

Onde: Parque Apipucos

Entrada gratuita

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