CINEMA Parque Apipucos ganha cinema ao ar livre com sessões gratuitas de quarta-feira a domingo Exibições começam na próxima semana, com programação que inclui uma mostra de trabalhos de Kleber Mendonça Filho

O Parque de Apipucos, na Zona Norte do Recife, passa a receber sessões semanais gratuitas de cinema ao ar livre. É o projeto Cine Apipucos, que terá início na próxima quarta-feira (25), com exibições de longas e curtas-metragens.

As sessões ocorrem de quarta-feira a domingo, exibindo uma programação formatada com consultoria do crítico de cinema e pesquisador Luiz Joaquim. Na semana inaugural, a curadoria dá destaque às produções nordestinas contemporâneas, com documentários, comédia e uma mostra de curtas de Kleber Mendonça Filho.

Operado pela empresa Viva do Brasil, o parque ganha uma área de cinema a céu aberto com almofadas, cadeiras e organização em formato de plateia. Durante as sessões, o Cine Feira contará com expositores oferecendo opções de alimentação para compra no local.

Filmes selecionados

O longa-metragem que inaugura o Cine Apipucos é “Morte e Vida Madalena”, do cearense Guto Parente. A comédia acompanha uma produtora de cinema grávida de oito meses que tenta concluir uma ficção científica enquanto enfrenta o luto pela morte do pai.

Dois documentários musicais estão em destaque na programação. Um deles é "Frevo Michiles", que aborda a trajetória do compositor Jota Michiles e sua contribuição para o Carnaval pernambucano. O outro é “Manguebit”, sobre o movimento cultural surgido no Recife nos anos 1990 e sua projeção internacional.

Em campanha para o Oscar com o longa “O Agente Secreto”, o diretor Kleber Mendonça Filho terá quatro curtas apresentados no programa. São eles: “Menina do Algodão”, “Vinil Verde”, “Recife Frio” e “Noite de Sexta, Manhã de Sábado”.

Confira a programação do Cine Apipucos:

Quarta-feira (25)

19h30 - “Morte e Vida Madalena”

Quinta-feira (26)

19h30 - “Frevo Michiles”

Sexta-feira (27)

19h30 - “Azougue Nazaré”

Sábado (28)

16h30 - “Manguebit”

Domingo (1º)

16h30 - Mostra Kleber Mendonça Filho de Curtas-metragens



