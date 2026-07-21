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cinema Cine Apipucos divulga programação gratuita com "O Quinto Elemento", "Os Goonies" e outros clássicos As sessões ocorre ao ar livre, no Parque Apipucos, desta quarta-feira (22) até o domingo (26)

O Cine Apipucos, na Zona Norte do Recife, apresenta cinco filmes de gêneros variados desta quarta-feira (22) até o próximo domingo (26). As produções, que vão da comédia dramática à ficção científica, serão exibidas em sessões gratuitas e ao ar livre, no Parque Apipucos.

Abrindo a programação, “O Pior Vizinho do Mundo” (2022), dirigido por Marc Forster, traz Tom Hanks na pele de Otto, um viúvo ranzinza e solitário que tem sua vida transformada após a chegada de novos vizinhos, dando origem a uma improvável amizade.

“O Quinto Elemento (1997)”, clássico da ficção científica de Luc Besson entra em cartaz na quinta (23). Ambientada no século XXIII, a trama acompanha um motorista de táxi (Bruce Willis) que corre contra o tempo para salvar a Terra de uma terrível ameaça vinda de outra dimensão.

Na sexta-feira (24), é a vez da comédia “Quem Vai Ficar com Mary?” (1998), dos irmãos Farrelly. Com Ben Stiller e Cameron Diaz, o filme acompanha as tentativas desastradas de um homem em reencontrar seu grande amor muitos anos após um encontro inesquecível.

“Os Goonies” (1985), aventura dirigida por Richard Donner que atravessa gerações, será exibido no sábado (25), às 18h. No longa, um grupo de amigos embarca em uma caça ao tesouro para tentar salvar o bairro onde vivem, reunindo ação, humor e espírito de amizade.

Para encerrar, no domingo (26), às 16h30, a animação “Wall-E” (2008) chega ao público. Vencedor do Oscar, o filme conquistou espectadores de todas as idades com a história de um pequeno robô que se apaixona e resolve acompanhar sua amada por toda a galáxia.

Confira a programação do Cine Apipucos de 22 a 26 de julho:

Quarta-feira (22) - 19h

"O Pior Vizinho do Mundo" (2022)

Direção: Marc Forster

Comédia dramática | 2h07 | Classificação: 14 anos

Quinta-feira (23) - 19h

"O Quinto Elemento" (1997)

Direção: Luc Besson

Ficção científica | 2h06 | Classificação: Livre

Sexta-feira (24) - 19h

"Quem Vai Ficar com Mary?" (1998)

Direção: Irmãos Farrelly

Comédia | 1h59 | Classificação: 14 anos

Sábado (25) - 18h

"Os Goonies" (1985)

Direção: Richard Donner

Aventura | 1h54 | Classificação: 12 anos

Domingo (26) - 16h30

"Wall-E" (2008)

Direção: Andrew Stanton

Animação | 1h37 | Classificação: Livre



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