Cine Arcoverde: confira programação de curtas nacionais e pernambucanos em exibição até sábado (24)

A- A+

Curtas nacionais, pernambucanos e um longa-metragem integram a 3ª edição da Mostra de Cinema Independente de Arcoverde, aberta nesta quinta-feira (22), e que segue com filmes em exibição até sábado (24) na cidade de Arcoverde, Sertão pernambucano.

Com o boi - folguedo da Cultura Popular arcoverdense - como homenageado da edição, a Mostra, assinada pela Produtora Araçá Azul sob incentivo do Funcultura Audiovisual e apoio da Prefeitura de Arcoverde e das Secretarias de Turismo e Cultura, Sesc e Hotel Cruzeiro, tem programação gratuita e descentralizada, com exibições ao ar livre no Centro e nos bairros de São Cristóvão e da Boa Vista.



Entre os destaques da programação do Cine Arcoverde - que tem a coordenação de Camilla Lapa e Noan Loren - estão o longa "A Filha do Palhaço", produção do cearense Pedro Diógenes, e conta com o ator pernambucano Jesuíta Barbosa no elenco.



"O Filho do Palhaço" está em cartaz na Mostra | Crédito: Divulgação

Já "Memórias de um Brinquedo", produção local (de Arcoverde) e o maranhense "João de Una tem um Boi", são destaques relacionados ao boi e a outros folguedos, a exemplo dos brincantes do Riso da Terra e do Samba de Coco Irmãs Lopes, que se apresentam em cortejo na Mostra, realizada pela última vez, virtualmente, em 2021.

PROGRAMAÇÃO:

Quinta-feira (22)

MOSTRA NA PRAÇA VIRGÍNIA GUERRA (Centro de Arcoverde)

18h - ABERTURA DO FESTIVAL

Mateus e Catirina do Boi Diamante

19h - LONGA CONVIDADO

A filha do palhaço - Dir. Pedro Diogenes | (fic) | 104min | CE

21h - MOSTRA DE CURTAS

Kila e Mauna - Dir. Ella Monstra | (fic) | 19min | CE

Jaguamerica - Dir. Ralo Machado | (anima) | 2min | PE

Big Bang - Dir. Carlos Segundo | (fic) | 14min | SP

Amor ry Night - Dir. Heminue Auda | (fic) | min | PE

23h - PERFORMANCE

Boka com Gabi Beneditta



Sexta-feira (23)

MOSTRA NA ANTIGA RUA DA LINHA (Bairro São Cristóvão)

18h - APRESENTAÇÃO

Mateus e Catirina do Boi Diamante

Cortejo Riso da Terra e Banda de Pífanos Santa Luzia

19h - MOSTRA DE CURTAS

Dorme Pretinho - Dir. Lia Letícia (exp.) 8 min / PE

Pitica e o Sanduíche Perfeito - Dir. Babi Astolfi (anima) 2 min / SP

Alumbrado - Dir. Catarina Calungueira (doc) 12 min / RN

Mareu - Dir. Nicole Schlegel (anima) 10 min / RJ

Dinho - Dir. Leo Tabosa (anima) 20 min / PE

Filhos Ausentes - Dir. Jansen Barros e Virgínia Guimarães (doc) 8 min / PE

Jussara - Dir. Camila Ribeiro (anima) 8 min / BA

Seu Adauto - Dir. Edvaldo Santos (doc) 12 min / PE

Sagrado Compor - Dir. Henrique Dantas e Marcelo Abreu (doc) 23 min , SP/BA

Fala da Terra - Dir. Bárbara Wagner e Benjamin de Burca (doc/fic) 20 min, PA/PE

Sábado (24)

MOSTRA NO POEIRÃO (Bairro Boa Vista)

18h - APRESENTAÇÃO

Mateus e Catirina do Boi Diamante

Cortejo Boi Boiola

19h - MOSTRA DE CURTAS

Escasso- Dir. Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles (fic) | 16min | RJ

Lagrimar - Dir. Paula Vanina | (animação) | 14 min | RN

Memórias de um brinquedo - Dir. Paulo Almeida | (doc) | 20min | PE

Jurema - Dir. Bako Machado (animação) | 2min | PE

Deus não deixa - Dir. Marçal Vianna (doc) | 20min | RJ

Quebra Panela - Dir. Rafael Anaroli (fic) | 17 min | PE

João de Una tem um boi - Dir. Pablo Monteiro & LAB-SLZ | (doc) | 23 min | MA

20h - ENCERRAMENTO

Coco Irmãs Lopes participação Boi Boiola

Veja também

BBB 24 A Líder Raquele acorda casa do BBB 24 com o Toque de Despertar; confira