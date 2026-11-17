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CLÁSSICO Cine Audiovisão exibe sessão gratuta do clássico alemão "O Gabinete do Dr. Caligari" no sábado (21) Evento gratuito vem apresentando uma série de cine-concertos em que artistas sonoros convidam outros artistas para executarem trilhas originais sobre filmes silenciosos

A quinta e penúltima sessão da quarta temporada do Cine Audiovisão exibe neste sábado (21), às 20h30, o clássico do expressionismo alemão O Gabinete do Dr. Caligari (1920), na Casa Lontra, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A abertura da casa acontece às 19h e a entrada é gratuita.

O evento vem apresentando uma série de cine-concertos em que artistas sonoros convidam outros artistas para executarem trilhas originais sobre filmes silenciosos. Desta vez a multiartista e produtora cultural Brüxä Noise convida o artista e inventor Paulo do Amparo.

Sobre o filme

Era o fim da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha passava por uma crise profunda. Os traumas de guerra acertaram em cheio os roteiristas Carl Mayer e Hans Janowitz. Assim nascia o filme de horror O Gabinete do Dr. Caligari (1920). O clássico do expressionismo distorce a realidade para exibir sentimentos de angústia, pessimismo, medo e solidão diante do autoritarismo e da manipulação.

Dirigido por Robert Wiene, O Gabinete do Dr. Caligari tem duração de 77 minutos e narra a história de um misterioso hipnotizador que chega a uma pequena cidade acompanhado de Cesare, um sonâmbulo que prevê o futuro. O filme é célebre por sua estética radical, marcada por cenários pintados, arquiteturas distorcidas, perspectivas impossíveis e contrastes dramáticos entre luz e sombra.

Sobre os artistas

“O conceito que quero levar para a apresentação é fazer um contraponto à trilha sonora original do filme que é uma orquestra sinfônica. Vamos trazer elementos do som eletrônico industrial, dark e hi-tech. A ideia é criar um contraste da estética clássica expressionista a uma referência gótica contemporânea”, avisa a artista sonora.

DJ da cena underground recifense, Brüxä realiza performances com paisagens sonoras atmosféricas e intervenções sobre estilos que passeiam pelo punk, noise, pós-punk e darkwave até o hip-hop para falar de anarcofeminismo e antifascismo.

“Brüxä é parceira nas pesquisas com equipamentos de música eletrônica e a gente já deu uma passada rápida no que vamos fazer em termos de som. Como o filme é bem surreal visualmente, vamos experimentar espalhar os equipamentos e caixas de som no ambiente. Muito improviso, claro, mas sem aloprar mais que o filme”, adianta Paulo.

Cine Audiovisão

O artista e inventor conta que usará um equipamento que ele chama de "monstrinho", que são osciladores interagindo sem muito controle. Já os"badoques" constituem um sampler de áudio inventado pelo artista e carregados de coisas mais abstratas como sons industriais, ruídos pré-gravados e música distorcida.

Sempre em parceria com o Institute of Incoherent Cinema (IOIC) - que promove o cinema

silencioso e sua representação -, o Cine Audiovisão é uma realização da Casa Lontra (Vitor Maciel e Bia Baggio), ao lado do artista sonoro Thelmo Cristovam e da produtora e especialista em cinema Beatriz Arcoverde. O projeto tem o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

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