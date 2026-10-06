A- A+

AUDIOVISUAL 4ª edição do Cine Audiovisão leva concertos com trilha sonora ao vivo para Casa Lontra na Boa Vista Evento está marcado para este sábado (9) a partir das 19h; acesso gratuito

A 4ª edição do Cine Audiovisão marcada para este sábado (9), na Casa Lontra, Boa Vista, centro da cidade, terá apresentação de trilhas sonoras ao vivo em dois cine-concertos comandados pelo mineiro Leandro Souza que convida o paulistano Thiago Salas.

Em meio a berimbaus, agogô e processamento de áudio, Leandro divide o palco com Salas e suas cordas e eletrônicos. O acesso ao evento é gratuito.

O curta documental "Douro, Faina Fluvial" (1931, 21 min), de Manoel de Oliveira ganha criação e execução de trilha sonora, assim como o experimental "Ritual in Transfigured Time" (1946, 17 min), de Maya Deren.





Os filmes e os concertos

Em "Douro", assinado pelo mais longevo cineasta português, Manoel de Oliveira, o trabalho cotidiano e intenso às margens do Rio Douro, na cidade do Porto, é o mote da narrativa.



Já no experimental "Ritual", encontros sociais, gestos e movimentos aparecem em um ritual onírico que se realiza por meio da repetição, câmera lenta e montagem que rompe a continuidade do tempo.

As duas produções ganham a criação musical de Leandro e Thiago. O primeiro, educador musical, performer, artista sonoro e compositor. Já Thiago Salas, atuante em arte sonora, arte mídia, luteria experimental e dispositivos sonoros, processos de captação e processamento eletrônico, além do uso de tecnologias digitais e sistemas computacionais aplicados à criação sonoro-musical.

Ambos vão ocupar a Casa Lontra, realizadora do Cine Audiovisão - por Vitor Maciel e Bia Baggio - junto ao artista sonoro Thelmo Cristóvam e a produtora Beatriz Arcoverde.



Vale lembrar que o projeto é fomentado pelo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, e conta com parceria doo Institute of Incoherent Cinema (IOIC).

SERVIÇO

4ª edição do Cine Audiovisão

Quando: sábado, 9 de outubro, a partir das 19h

Onde: Casa Lontra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @casa.lontra

Veja também