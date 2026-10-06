4ª edição do Cine Audiovisão leva concertos com trilha sonora ao vivo para Casa Lontra na Boa Vista
Evento está marcado para este sábado (9) a partir das 19h; acesso gratuito
A 4ª edição do Cine Audiovisão marcada para este sábado (9), na Casa Lontra, Boa Vista, centro da cidade, terá apresentação de trilhas sonoras ao vivo em dois cine-concertos comandados pelo mineiro Leandro Souza que convida o paulistano Thiago Salas.
Em meio a berimbaus, agogô e processamento de áudio, Leandro divide o palco com Salas e suas cordas e eletrônicos. O acesso ao evento é gratuito.
O curta documental "Douro, Faina Fluvial" (1931, 21 min), de Manoel de Oliveira ganha criação e execução de trilha sonora, assim como o experimental "Ritual in Transfigured Time" (1946, 17 min), de Maya Deren.
Leia também
• Geraldo Maia leva repertório de Gilberto Gil para espaço cultural Tô em Casa
• Jair Oliveira e Tania Khalill trazem ao Recife, pela primeira vez, show teatral "Grandes Pequeninos"
Os filmes e os concertos
Em "Douro", assinado pelo mais longevo cineasta português, Manoel de Oliveira, o trabalho cotidiano e intenso às margens do Rio Douro, na cidade do Porto, é o mote da narrativa.
Já no experimental "Ritual", encontros sociais, gestos e movimentos aparecem em um ritual onírico que se realiza por meio da repetição, câmera lenta e montagem que rompe a continuidade do tempo.
As duas produções ganham a criação musical de Leandro e Thiago. O primeiro, educador musical, performer, artista sonoro e compositor. Já Thiago Salas, atuante em arte sonora, arte mídia, luteria experimental e dispositivos sonoros, processos de captação e processamento eletrônico, além do uso de tecnologias digitais e sistemas computacionais aplicados à criação sonoro-musical.
Ambos vão ocupar a Casa Lontra, realizadora do Cine Audiovisão - por Vitor Maciel e Bia Baggio - junto ao artista sonoro Thelmo Cristóvam e a produtora Beatriz Arcoverde.
Vale lembrar que o projeto é fomentado pelo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, e conta com parceria doo Institute of Incoherent Cinema (IOIC).
SERVIÇO
4ª edição do Cine Audiovisão
Quando: sábado, 9 de outubro, a partir das 19h
Onde: Casa Lontra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista
Acesso gratuito
Informações: @casa.lontra