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CINEMA E MÚSICA

Cine Audiovisão chega à quarta edição de cine-concertos na Casa Lontra

Cássio Sales é o músico convidado deste sábado (4), às 19h

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No Cine Audiovisão, filmes são exibidos enquanto artistas executam música ao vivoNo Cine Audiovisão, filmes são exibidos enquanto artistas executam música ao vivo - Foto: Danilo Galvão/Divulgação

A quarta temporada do Cine Audiovisão estreia neste sábado (4), às 19h, na Casa Lontra, no bairro da Soledade. O projeto apresenta cine-concertos - quando filmes são exibidos enquanto a música é executada ao vivo. 

Criado em 2023, o Cine Audiovisão convida músicos para utilizarem filmes experimentais como uma espécie de partitura aberta, estabelecendo diálogos entre composição, improvisação e imagem em movimento. Em três anos, já foram realizadas 18 apresentações.

Desta vez, Cássio Sales é o artista sonoro escolhido. Na tela, três curta-metragens de vanguarda: “The Very Eye of Night (1955), de Maya Deren; “Le Voyage dans la Lune” (1902), de Georges Méliès; e “Das Wolkenphänomen von Maloja” (1924,), de Arnold Fanck.
 

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Para a ocasião, Sales prepara uma performance a partir do projeto “I/O”, criado por ele em 2017 e que reúne elementos de estética lo-fi, noise, colagem sonora, música ambiente e drone. Ele ainda convida Guilherme Assis, produtor, músico e fundador do Zelo Estúdio, para dividir com ele a apresentação. 

Beatriz Arcoverde, Thelmo Cristovam, Beatriz Baggio e Vitor Maciel, integrantes da equipe da Casa Lontra, são os idealizadores do Cine Audiovisão. Nesta temporada, eles prometem um cine-concerto por mês, até dezembro. 

O projeto é realizado em parceria com o IOIC – Institute of Incoherent Cinema, instituição sediada em Zurique, na Suíça, que disponibiliza parte de seu acervo de filmes para as sessões. A curadoria é feita por Beatriz Arcoverde, que é historiadora de arte, junto com os músicos convidados. 

Serviço:
Cine Audiovisão
Quando: neste sábado (4), às 19h
Onde: Casa Lontra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Soledade, Recife
Entrada gratuita
 

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