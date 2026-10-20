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AUDIOVISUAL Cine Ceará anuncia homenagens a Kleber Mendonça Filho, Isis Valverde e Luiz Carlos Merten Também serão homenageados pelo festival a produtora Emilie Lesclaux e a senadora Luizianne Lins

Cinco personalidades serão homenageadas pelo 36ª Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema, que ocorre de 7 a 13 de novembro em Fortaleza: o diretor Kleber Mendonça Filho e sua mulher, a produtora Emilie Lesclaux; a atriz Isis Valverde; a senadora Luizianne Lins (PT-CE) e o jornalista e crítico de cinema Luiz Carlos Merten, que acumula décadas de atividades no Estadão.

Merten, jornalista gaúcho com quase 60 anos de carreira, já cobriu os principais festivais de cinema do mundo e escreve no Estadão desde 1989.

Na abertura do evento, dia 7, também será exibida a produção mais recente de Kleber Mendonça Filho: o curta-metragem Sul de Teerã, centrado no diretor iraniano Jafar Panahi e apresentado no Festival de Nova York deste ano. O filme anterior de Mendonça Filho, O Agente Secreto, concorreu ao Oscar em quatro categorias.

Emilie Lesclaux é produtora de ambos os filmes e de outros títulos do cinema brasileiro, como Bacurau, Sem Coração e o inédito Yellow Cake.

Isis Valverde, por sua vez, acumula 20 anos de carreira e trabalhos de destaque na televisão, no cinema e no streaming, enquanto Luizianne Lins foi eleita senadora nas eleições de 2026, com mais de 2,8 milhões de votos.

Com programação inteiramente gratuita, o festival exibirá longas-metragens e curtas em mostras competitivas e não-competitivas. A programação também conta com exibições especiais, debates e cursos, entre outras atividades.

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