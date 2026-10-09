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AUDIOVISUAL Cine Ceará anuncia filmes que disputam competição de longas ibero-americanos e curtas brasileiros 36ª edição do Cine Ceará Festival Ibero-americano de Cinema será realizado de 7 a 13 de novembro; acesso gratuito

Com seis títulos para a Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem e treze para a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem, a 36ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema anunciou os filmes selecionados para as competições.



Entre os dias 7 e 13 de novembro, o festival, em Fortaleza, vai exibir produções do Ceará, Bahia, Paraíba, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Filmes do Peru e coproduções entre Equador, Chile e Alemanha e entre República Dominicana e Espanha também integram a seleção - que aborda, na edição, temáticas como memória, identidade, relações familiares, pertencimento e resistência.

Os filmes selecionados para o Cine Ceará - realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), entre outros apoios - vão disputar o Troféu Mucuripe em categorias diversas.





Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem

Cinco filmes de ficção e um documentário perfazem a competição ibero-americana de longas do festival.



Histórias particulares para abordar questões relacionadas à memória, às relações humanas, à identidade e às transformações sociais, estão na narrativa das produções.

Entre os filmes estão "Eu Não Morrerei de Amor" (Yó no moriré de amor), da diretora Marta Matute, uma coprodução de ficção Espanha-Bélgica.

"Nunjui", de Verenice Benítez, é outro filme de ficção com narrativa que conduz para a Amazônia equatoriana. A coprodução é Equador-Chile-Alemanha.



Já entre os brasileiros, há dois filmes de ficção: "Terra Firme", de Alexandre Vale e o documentário "Trapiá, um Outro Sertão", de Bertrand Lira.

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem

A competição brasileira de curtas reúne treze produções de diferentes estados e formatos, entre ficções, documentários e animações.



O Ceará participa com quatro produções: “Joqueta”, de Luciana Vieira; “Lena”, de Lanna Carvalho; “Cassiopeia”, de Bruna DeRose e “Redamar”, de Johnnathan Albano.

Entre as ficções selecionadas está “Caso isolado”, de Jamila Facury e Edson Lemos Akatoy (PB), que aborda o colorismo a partir da experiência de uma mulher negra de pele clara que trabalha com entregas em João Pessoa.



Já “Cabeceira”, de Rayane Teles (BA), fala sobre duas irmãs que deixam a casa e se deparam com um cenário de solidão e falta de perspectivas.

Animação

“Amargô”, de Giorgio Vinicius Casetta (GO), Cefalópodes”, de Vic Casé (SP), “Fogo amigo e outras canções”, de Roberto P. B. Castro (GO) e “Todas as vezes que demos tchau”, de Breno Alvarenga (MG), integram a programação das animações do festival.

Completando a seleção, há os documentários: “O homem para o tempo”, de Heber Bezerra (MG) e “De barriga pra cima”, de Beatriz Lindenberg, Cintya Ferreira, Marcia Medeiros e Mariana de Lima (ES).

Premiação

Os filmes das duas mostras competitivas concorrem ao Troféu Mucuripe, nas categorias Melhor Longa-metragem, Direção, Atuação Principal, Atuação Coadjuvante, Roteiro, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte e Prêmio da Crítica - na Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-metragem. O valor do prêmio é de R$ 40 mil.



E na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o Troféu Mucuripe será concedido nas categorias Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.



Os filmes também disputam o Prêmio Canal Brasil de Curtas, destinado à melhor produção da seleção.

SERVIÇO

36° Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema

Quando: de 7 a 13 de novembro

Onde: Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão, em Fortaleza

Informações: www.cineceara.com // @cineceara

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