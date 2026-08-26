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CURSO

Cine Lab Farol lança formações de audiovisual no Cabo de Santo Agostinho

Projeto oferece cursos de Som Direto, Edição de Som, Roteiro de Cinema, Animação de Stop Motion e Direção de Arte

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As oficinas serão ministradas por profissionais atuantes no mercado audiovisualAs oficinas serão ministradas por profissionais atuantes no mercado audiovisual - Foto: Divulgação

Realizado pelo Instituto Materialize Ideias, a proposta do Cine Lab Farol é promover formações de audiovisual itinerantes no município do Cabo de Santo Agostinho. As atividades formativas são pensadas para jovens a partir de 16 anos, incluindo estudantes, adultos fazedores da cultura e iniciantes na área audiovisual. 

As oficinas serão ministradas por profissionais atuantes no mercado audiovisual, com habilidades técnicas para conduzirem os participantes de forma eficaz em áreas como: Roteiro, Atuação Para Cinema, Direção de Arte, Som Direto, Edição de Som e Animação–Stop Motion. Cada oficina tem uma carga horária de 20 horas, com turmas de até 20 alunos e as inscrições podem ser realizadas via link

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O curso Atuação para o Cinema, ministrado pela atriz Priscila Cardoso ocorreu até o dia 21 de agosto. Ainda é possível, entre os meses de setembro e novembro, participar dos cursos de Som Direto com Marcelo Paes de Carvalho, Edição de Som com Justino Passos, Roteiro de Cinema com Yuri Lins, Animação de Stop Motion com Renata Claus e Direção de Arte com Henrique Arruda.

“Para nós, do Instituto Materialize Ideias, o Cine Lab Farol vai muito além de um projeto de formação audiovisual. Acreditamos que estamos plantando uma semente capaz de despertar novos olhares, perspectivas e possibilidades para os jovens, ao mesmo tempo em que contribuímos para fomentar e fortalecer a cadeia produtiva dos diferentes segmentos artísticos e culturais do município.”, disse Enaile Lima, Presidente do Instituto e Coordenadora do Cine Lab Farol.

Confira a programação completa:
28/09 a 02/10 - Som Direto com Marcelo Paes de Carvalho na Escola ETE Luiz Alves Lacerda
05/10 a 09/10 - Edição de Som com Justino Passos na Escola ETE Luiz Alves Lacerda
03,10,17, 24 e 31/10 - Roteiro de Cinema com Yuri Lins no Ponto de Cultura Farol de Ideias
03/11 a 07/11 - Animação em Stop Motion com Renata Claus na Escola ETE Luiz Alves Lacerda (inscrições encerradas)

O projeto Cine Lab Farol foi contemplado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE) e está em fase de execução.

SERVIÇO
Cine Lab Farol lança formações de audiovisual no Cabo de Santo Agostinho
Quando: até o dia 31 de outubro
Onde: Centro Cultural Mestre Dié - R. Luís Pereira da Paz, Pte. dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho
Informações: https://institutomaterializeideias.org.br/cine-lab-farol

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