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CINEMA Cine Maré fará exibição especial de projetos audiovisuais produzidos nas periferias do Recife O São Luiz exibirá as produções assinadas pelos integrantes da terceira edição de projeto dedicado à formação cinematográfica

As produções do 3º Cine Maré podem ser conferidas no próximo dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz, na região central do Recife, com noite dedicada aos participantes do projeto.

O momento do encontro será para exibir, reconhecer e premiar os realizadores que participaram desta jornada de formação e criação cinematográfica. Além disso, fechando a programação, haverá um after gratuito armado no Umbral das Artes, ampliando as comemorações com o brega funk de Shevchenko.

Ao longo desta edição o Cine Maré ofereceu formação imersiva em roteiro, direção, fotografia e produção audiovisual, acompanhados por profissionais do mercado. O projeto também contou, por mais um ano, com a participação do roteirista João Henrique de Souza, criador do Mundo Bita e parceiro do Cine Maré.

Vale destacar que os filmes produzidos pelo laboratório circularam em festivais nacionais, com um dos curtas premiado no Festival de Cinema de Triunfo.

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