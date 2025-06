Cine PE: abertura da 29ª edição conta com presença de ministra e anúncio de edital

A- A+

A abertura do 29º Cine PE - Festival Audiovisual, nesta segunda-feira (9), no Teatro do Parque, contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Na ocasião, ela lançou oficialmente o edital Arranjos Regionais, que investirá R$ 300 milhões na produção audiovisual em todo o País.

A chamada pública é destinada exclusivamente a órgãos e entidades públicas culturais de estados e municípios, como secretarias, fundações, autarquias e empresas públicas.

Cada estado poderá acessar um teto de R$ 30 milhões, sendo que 70% do valor total será destinado prioritariamente às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Os recursos, que são provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), devem ser investidos exclusivamente na produção de obras audiovisuais (longas-metragens, obras seriadas, telefilmes) ou na comercialização de longas-metragens cinematográficos. As inscrições começam no dia 16 de junho e seguem até 18 de agosto, pelo sistema Mapas da Cultura.

“O cinema brasileiro está numa janela de oportunidades fantástica e inédita, conquistando novos circuitos internacionalmente. No governo Lula nós temos essa percepção e estamos nos dedicando para potencializar essa força. O edital Arranjos Regionais tem um lugar importante nessa visão. Gera oportunidades e traz renovação para o setor. É uma politica de nacionalização, abrindo a janela para que todas essas qualidades regionais sejam conhecidas pelo país inteiro”, afirmou a ministra.

Outros representantes do Ministério da Cultura (MinC) acompanharam a ministra no evento, incluindo o secretário-executivo, Márcio Tavares, e a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, além do presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Alex Braga.

Também compareceram ao evento autoridades locais, incluindo o prefeito do Recife, João Campos; a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale; e a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Em sua fala, João Campos adiantou que a Prefeitura do Recife empregará um valor em contrapartida ao aporte federal, para “maximizar os recursos disponibilizados pelo MinC”.

Abertura

Na primeira noite do festival, o público teve a oportunidade de conferir pela primeira vez no Recife “A Melhor Mãe do Mundo”, novo filme dirigido por Anna Muylaert, que esteve no Festival de Berlim em fevereiro. A cineasta não compareceu à sessão no Teatro do Parque, mas o elenco do longa-metragem esteve representado por Shirley Cruz e Luedji Luna.

A trama acompanha Gal (Shirley), moradora de São Paulo que trabalha como catadora de materiais recicláveis. Cansada dos abusos sofridos pelo marido Leandro (Seu Jorge), ela resolve abandonar a casa da família e buscar um lugar seguro para criar os dois filhos pequenos. Levando as crianças na carroça com que trabalha, ela tenta preservá-los da dura realidade, criando uma aventura imaginária pelas ruas da metrópole.

A obra integra a Mostra Competitiva de Longas-Metragens. Antes de sua exibição, foram apresentados curtas-metragens, começando com a estreia de “Eu Preciso Dizer Que Te Amo”, documentário de Marlom Meirelles feito com estudantes da rede pública de Jaboatão dos Guararapes, que faz parte da Mostra Hors Concours. Em seguida, “Esconde-Esconde”, “Liberdade Sem Conduta” e “Cavalo Marinho” ganharam a tela, como parte das mostras competitivas.

A 29ª edição do Cine PE segue até o dia 15 de junho, com sessões no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz. Serão exibidos 38 filmes, com entrada gratuita, entre longas e curtas-metragens. Entre os dias 16 e 17, parte da programação será exibida de forma online, na plataforma do Itaú Cultural Play.

“Produzir cultura é uma dificuldade imensa. Mas estamos há 29 anos encarando esses desafios, é muito animados, porque temos uma ótima programação para apresentar. Convidamos o público a participar, porque tenho certeza que vão gostar do que verão aqui”, afirmou o anfitrião da noite, Alfredo Bertini, realizador do Cine PE.

