Cine PE abre inscrições para compor a programação das mostras competitivas em 2024

O Cine PE - Festival do Audiovisual está com inscrições abertas para a sua 28ª edição. Os realizadores interessados têm até o dia 31 de janeiro para submeter seus filmes às mostras competitivas.

A curadoria do festival selecionará produções para integrar as mostras de curtas-metragens pernambucanos, curtas-metragens nacionais e a de longas-metragens, nas categorias ficção, animação ou documentário.

Os curtas devem ter até 22 minutos de duração, incluindo conteúdo e créditos. Já os longas-metragens precisam ser brasileiros, podendo haver coprodução internacional, com duração superior a 70 minutos.



No momento da inscrição, é necessário fornecer um link de acesso ao filme, além de garantir oficialmente sua exibição na grade em formato digital. Todas as obras selecionadas devem apresentar legendagem descritiva em português.

As exibições do 28º Cine PE ocorrem de 6 a 11 de junho de 2024, no Cinema do Teatro do Parque. O regulamento completo da seleção, bem como os formulários de inscrição, estão disponíveis no site oficial do evento.



