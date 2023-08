A- A+

Cinema Cine PE: Caio Blat é o grande homenageado da 27ª edição do festival Além do ator, evento presta uma homenagem institucional à produtora L. C. Barreto, de Lucy e Luiz Carlos Barreto

O Cine PE - Festival do Audiovisual anunciou, nesta quarta-feira (2), os seus homenageados. Em sua 27ª edição, o evento entrega o troféu Calunga de Ouro ao ator Caio Blat e à empresa de produções cinematográficas L. C. Barreto.

Com entradas gratuitas, o Cine PE ocorre de 4 a 9 de setembro. Já as homenagens serão realizadas nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro do Parque.

Ao longo de mais de 30 anos de carreira no cinema e na TV, Caio Blat já participou de filmes como “Lavoura Arcaica”, de Luiz Fernando Carvalho; “Cama de Gato”, de Alexandre Stockler; “Carandiru”, de Héctor Babenco; e “Baixio das Bestas”, de Cláudio Assis. Recentemente, ele dirigiu e estrelou o longa “O Debate”.



Na televisão, o ator ganhou seu primeiro protagonista, o anjo Rafael de “Um Anjo Caiu do Céu”, em 2001. Também viveu personagens marcantes em “Da Cor do Pecado”, “Sinhá Moça”, “Império” e, mais recentemente, “Mar do Sertão”.

Neste ano, o Cine PE também reverencia a L. C. Barreto, produtora do casal Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto. A empresa, que recentemente comemorou 60 anos de existência, já produziu mais de 150 títulos, incluindo dois longas finalistas do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro: “O Quatrilho” e “O Que é Isso, Companheiro?”.

