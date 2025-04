A- A+

AUDIOVISUAL CINE-PE 2025: veja programação completa da 29ª edição do festival Com o tema "Cine-PE - Festa da Cultura", festival acontece entre os próximos dias 9 e 15 de junho nos cinemas do Teatro do Parque e no São Luíz

Entre os próximos dias 9 e 15 de junho Recife se volta ao audiovisual em mais um Cine PE - Festival do Audivisual, que em sua 29ª edição traz como tema "Cine PE - Festa da Cultura" e terá "Os Enforcados", com Leandra Leal e o pernambucano Irandhir Santos como 'Hors Concours'.



Com recorde inscrições, foram submetidos para a edição do festival mais de mil filmes e 38 deles foram selecionados para exibição na programação que vai acontecer no cinema do Teatro do Parque e no São Luiz e com todas as sessões com acesso gratuito.



A programação completa, divulgada nesta quinta-feira (24), vai contar com Mostras Competitivas de longas e curtas, além da Mostra Grandes Festivais e Mostras Paulo Gustavo e Panorama paraíba - estas, respectivamente, voltadas para produções pernambucanas e paraibanas.



O símbolo máximo do Festival, o Troféu Calunga, será entregue aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas - sendo o Calunga de Prata aos filmes premiados e o Calunga de Ouro para os homenageados.



Mostra de Longas

Cinco títulos foram selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que vai contemplar doze categorias: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator, Atirz e Ator e Atriz Coadjuvante.



Vejas os títulos selecionados:



- "A Melhor Mãe do Mundo" (SP), de Anna Muylaert

- "O Ano em Que o Frevo Não Foi Pra Rua" (SP), documentário de Mariana Soares e Bruno Mazzoco

- "Senhoritas" (PE), de Mykaela Plotkin

- "Itatira" (SP), documentário de André Luís Garcia

- "Nem Toda História de Amor Acaba em Morte" (PR), de bruno Costa

Hors Concours

Para edição deste ano, o Cine PE traz "Os Enforcador", de Fernando Coimbra, com Leandra Leal e Irandhir Santos.



Na mesma mostra será exibido "Eu Preciso Dizer Que Te Amo" (PE), documentário de Marlom Meireles produzido em parceria com estudantes da rede pública de ensino de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana de Recife (RMR).



Mostra de Curtas

A Mostra Competitiva de Curtas-Metragens vai contar com nove filmes nacionais, inclusive um deles é produção pernambucana.



Sete curtas locais também integram a mostra, que vai contar com 16 filmes na disputa pelo Troféu Calunga.



As categorias contempladas para a mostra de curtas são Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator e Atriz.



Ainda dentro da programação terão 13 produções na Mostra Matinê - dois na Mostra Infantil e dois Hors Concours.



A Mostra Infantil vai acontecer em duas etapas, sendo a primeira delas em maio, nos dias 26, 27 e 28, no Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão.



As sessões são voltadas a estudantes da Rede Pública do município, que serão contemplados com a exibição de, por exemplo, "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa".

Homenageado

Com o ator e diretor Júlio Andrade como o primeiro homenageado anunciado da edição, o Cine PE tem na curadoria Edu Fernandes e Carissa Vieira, ambos à frente da seleção dos filmes.



SERVIÇO

29ª Edição do Cine PE - Festival do Audiovisual

Quando: de 9 a 15 de junho

Onde: Cine Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista) e Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, Boa Vista)

Acesso gratuito

Informações: www.festivalcinepe.com.br



PROGRAMAÇÃO SEGUNDA-FEIRA, 9 DE JUNHO: Abertura do Cine PE 2025 Onde: Cine do Teatro do Parque, às 19h

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla Mostras de Filmes Onde: Cine do Teatro do Parque

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla Mostra Hors Concours - "Eu Preciso Dizer Que Te Amo" (PE) / Documentário / Direção: Marlom Meireles e Estudante da Rede Pública do Jaboatão dos Guararapes / 12' Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos - "Esconde-Esconde" (PE) / Ficção / Direção: Vitória Vasconcellos / 10' Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais - "Liberdade Sem Conduta" (RN) / Documentário / Direção: Dênia Cruz / 17'

- "Cavalo Marinho" (PE) / Ficção / Direção: Léo Tabosa / 22' Mostra Competitiva de Longas-Metragens - "A Melhor Mãe do Mundo" (SP) / Ficção / Direção: Anna Muylaert / 106' TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO:



Mostra de Filmes do Cine PE 2025



Onde: Cinema do Teatro do Parque, às 19h

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla



Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos



- "Babalu é Carne Forte" (PE) / Ficção / Direção: Xulia Doxagui / 16'

- "O Carnaval é de Pelé" (PE) / Documentário / Direção: Lucas Santos '20'



Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais



- "Kabuki" (SP) / Animação / Direção: Tiago Minamusawa / 14'



Mostra Competitiva de Longas-Metragens

- "O Anor Em Que O Frevo Não Foi Pra Rua" (SP) / Documentário / Direção: Mariana Soares e Bruno Mazzoco / 71'



QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO:



Mostras de Filmes do Cine PE 2025

Onde: Cinema do Teatro do Parque, às 19h

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla



Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos



"Sonho em Ruínas" (PE) / Ficção / Direção: Priscila Nascimento / 4' Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais



- "Tapando Buracos" (AL) / Ficção / Direção: Pally e Laura Fragoso / 20'

- "O último Varredor" (MT) / Documentário / Direção: Perseu Azul e Paulo Alípio / 13'



Mostra Competitiva de Longas-Metragens



- "Senhoritas" (PE) / Ficção / Direção: Mykaela Plotkin / 87'



QUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO:



Mostras de Filmes do Cine PE 2025

Onde: Cinema do Teatro do Parque, às 19h

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla



Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucano



- "Lança-Foguere" (PE) / Ficção / Direção: William Oliveira / 16'

- "Sertão 2138" (PE) / Ficção / Direção: Deuilton B. Júnior / 19'



Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais



- "Casulo" (SP) / Ficção / Direção: Aline Flores / 20'

- "A Caverna" (PR) / Ficção / Direção: Louise Fieldler / 15'



Mostra Competitiva de Longas-Metragens



- "Itatira" (SP) / Documentário / Direção: André Luís Garcia / 73'



SEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO:



Mostras de Filmes do Cine PE 2025

Onde: Cinema do Teatro do Parque, às 19h

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla



Homenagem Artística: Júlio Andrade



Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos



- "#Partiu" (PE) / Animação / Direção: Ísis Gomes / 3' Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais



- "Tu Oro" (SP) / Ficção / Direção: Rodrigo Aquiles / 15'

- "Depois do Fim" (SP) / Ficção / Direção: Pedro Maciel / 19'



Mostra Competitiva de Longas-Metragens



- "Nem Toda História de Amor Acaba em Morte" (PR) / Ficção / Direção: Bruno Costa / 84'



SÁBADO, 14 DE JUNHO:



Mostra Paralela - Sessão Matinê

Mostra Grandes Festivais - Sessão Matinê



- "Deixa" (RJ) / Ficção / Direção: Mariana Jaspe / 15'

- "Mambembe" (GO) / Documentário / Direção: Fábio Meira / 98'



Onde: Cinema São Luiz, às 15h

Acesso gratuito



Mostra de Filmes do Cine PE

Onde: Cinema do Teatro do Parque, às 19h

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla



Mostra de Filme Hors Concours



- "Os Enforcados" (SP) / Ficção / Direção: Fernando Coimbra / 123'



DOMINGO, 15 DE JUNHO:



Mostras Paralelas - Sessão Matinê

Onde: Cinema São Luiz, às 14h

Acesso gratuito



Mostra Lei Paulo Gustavo - PE



- "Garapa Nervosa, A Banda Que Esqueceu de Acabar" / Documentário / Direção: Daniel Barros / 21'

- "Histórias do Alto" / Documentário / Direção: Carlos Kamara / 19'

- "Umbilina e Sua Grande Rival" / Ficção / Direção: Marlom Meirelles / 20'

- "Areias do Céu" / Documentário / Direção: Virgínia Guimarães / 17'

- "PX Origens" / Documentário / Direção: Adalberto Oliveira / 22'



Mostra Panorama Paraíba



- "O Colecionador de Cheiros de Nucas Femininas" / Ficção / Direção: Ana Clara Vidal de Negreiros e Natália Damião / 6'

- "Ladário" / Documentário / Direção: Ed Júnior / 18'

- "Jacu" / Ficção / Direção: Ramon Batista / 11'

- "O Sonho de Anu" / Ficção / Direção: Vanessa Kypá / 16'

- "A Nave que Nunca Pousa" / Documentário / Direção: Ellen Morais / 15'

- "Memórias - Histórias do Cine Teatro Municipal de Sumé" / Documentário / Direção: Ana Célia Gomes / 20'



Solenidade de Encerramento

Onde: Cinema do Teatro do Parque, às 19h

Acesso gratuito com retirada dos ingressos na bilheteria ou via Sympla



Premiação - Troféu Calunga de Prata aos vencedores do Cine PE 2025

