CINE PE: data e locais da edição 2023 são anunciados; saiba detalhes

A edição 2023 do Festival do Audiovisual CINE-PE será realizado entre os dias 4 e 9 de setembro, no cinema do Teatro do Parque. O anúncio foi feito pela produção do evento nesta segunda-feira (17).



Pouco mais de 750 filmes estão inscritos na edição 2023 do Festival, superando o número de 2022 que chegou a 731 produções participantes das mostras.









Para Sandra Bertini, diretora do Festival, o CINE-PE, que este ano celebra 27 anos de realização, é um condutor de produções que fortalece o audiovisual nacional, um dos vieses da cultura no País.



"O Cine-PE tem sido uma importante vitrine do cinema nacional. Mais do que nunca precisamos nos fortalecer. A pandemia deixou as salas vazias e a indústria cinematográfica ainda sofre com os efeitos dela. Para reconquistar o público precisamos seduzir os apaixoandos por filmes com todas a experiência da ida ao cinema", ressaltou a diretora.

