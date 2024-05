Cine PE divulga programação completa da 28º edição; confira

A- A+

O Cine PE – Festival do Audiovisual divulgou, nesta quinta-feira (2), a relação completa dos filmes que farão parte da programação de sua 28ª edição. Com o tema “Ver, Ouvir, Sentir”, o festival faz uma homenagem à conexão profunda e multifacetada entre a música e o cinema. Na noite de 6 de junho, abertura do evento, o palco do Teatro do Parque recebe um concerto sinfônico da Orquestra Bravo, trazendo releituras de músicas famosas da sétima arte sob a batuta do maestro Dierson Torres.

Neste ano, o Cine PE, que é uma das maiores vitrines do audiovisual brasileiro, recebeu um número recorde de inscrições: foram 982 produções submetidas, superando a edição de 2023, que recebeu 752 propostas, entre curtas e longas-metragens. Dos quase mil inscritos, 5 foram selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, 8 filmes integram a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos, e 15 produções compõem a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais.

Os cinco longas nacionais selecionados para a Mostra Competitiva foram “Memórias de um Esclerosado” (RS), de Thaís Fernandes e Rafael Corrêa; “Cordel do Amor Sem Fim” (SP), de Daniel Alvim; “Invisível” (RJ), de Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen; “Geografia Afetiva” (SP), de Mari Moraga; e “No Caminho Encontrei o Vento” (PE), de Antonio Fargoni.

Leia também

• Mostra de cinema celebra 50 anos da animação em Pernambuco com sessões gratuitas de filme

• Endrick, King Kong, Godzilla: saiba como monstros do cinema inspiraram a nova comemoração do jogador

• Morre o crítico de cinema Ely Azeredo, criador da expressão Cinema Novo, aos 94 anos

Fora da competição, a Mostra Hors-Concours exibe, na noite de abertura do Cine PE 2024, o filme “Grande Sertão” (SP), de Guel Arraes. Adaptação do clássico “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, o longa transpõe o universo da violência dos jagunços do sertão para o território das organizações criminosas de uma periferia urbana, cercada por muros gigantescos, em um tempo indeterminado. A história, narrada em tom épico, segue a trajetória de Riobaldo (Caio Blat), professor que ingressou no bando por amor a Diadorim (Luísa Arraes), uma das integrantes do grupo.

Também fora da competição, a Mostra Inquietações, programação paralela dentro do festival, ocupa o Cinema do Porto/Cinema da Fundação, no Bairro do Recife, nos dias 8 e 9 de junho. Ao longo dos dois dias serão exibidos 9 curtas-metragens: “Era uma Noite de São João” (PB), de Bruna Velden; “Utopia Muda” (SP), de Júlio Matos; “Estação Janga-Lua (O Segundo Mundo do Rádio)” (PE), de Rui Mendonça; “Dinho” (PE), de Leo Tabosa; “Adam” (PR), de Ana Catarina; “Cida Tem Duas Sílabas” (SP), de Giovana Castellari; “Lagrimar” (RN), de Paula Vanina; “Seu Adauto” (PE), de Edvaldo Florêncio dos Santos; e “Destino Brasília” (PB), de Kalyne Almeida, Leandro Cunha e Sandro Alves de França. As sessões são gratuitas e começam às 14h.

Realizado por Sandra e Alfredo Bertini, o 28º Cine PE traz na curadoria dos filmes três profissionais ligados ao audiovisual: a crítica de cinema, jornalista, criadora e editora-chefe do site Nervos, Nayara Reynaud; o crítico e programador do circuito Cine Materna, Edu Fernandes; e, em sua primeira participação como curadora do Cine PE, a professora, consultora de roteiro e crítica de cinema Carissa Vieira, colunista do site Cinem(ação). De acordo com os curadores, dos 28 títulos selecionados para as Mostras Competitivas, 15 são inéditos no Brasil. São 6 curtas nacionais e 4 curtas pernambucanos, além dos 5 longas-metragens, que fazem sua estreia oficial no festival.

O Júri Oficial de cada categoria das Mostras Competitivas será constituído por cineastas, críticos, pesquisadores e artistas com comprovada experiência, responsáveis por indicar os vencedores do Troféu Calunga. As categorias de longa-metragem incluem Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som e Melhor Montagem, enquanto as categorias de curta-metragem premiam Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som e Melhor Montagem.

Além das categorias premiadas pelo Júri Oficial, cabe ao público selecionar os vencedores do Júri Popular. Ao final de cada noite de exibição, os espectadores poderão entrar no site oficial do festival, o festivalcinepe.com.br, para votar em seus favoritos. A plataforma servirá como um agregador de informações sobre o evento e contará com a ficha técnica de todos os filmes.

Seguindo a tradição desses 28 anos de jornada, o Cine PE rende homenagem a grandes nomes do audiovisual, que serão divulgados em breve. No âmbito educacional, como de costume, o festival reunirá alunos de escolas públicas municipais e estaduais para duas sessões especiais dentro da programação do evento. A Mostra Infantil, fora da competição, acontece nos dias 13 e 14 de maio, no cinema do Teatro do Parque, e exibe os filmes “A Fada do Dente”, de Caroline Origer e “Coração de Fogo”, de Laurent Zeitoun e Theodore Ty.

O QG do festival será no hotel Beach Class Convention, localizado na Rua Maria Carolina, 661, em Boa Viagem, onde acontecem as coletivas de imprensa do evento. O hotel também recebe os convidados e imprensa especializada de todo o Brasil. Os debates sobre os filmes ocorrerão sempre na manhã seguinte à exibição.

Lançamento de livro – O educador e economista Cristovam Buarque traz para o Recife seu livro “Conversa com Edmar Bacha”. Em 2022, Buarque e Bacha participaram do seminário “Cenários Econômicos, Políticos e Sociais para 2023: O que Será do Brasil?”, que integrou a programação do 26º Cine PE; um dos resultados desse encontro foi a decisão de escrever este livro. Nesta edição, os dois economistas se reencontram para debater sobre a obra e os desafios e oportunidades para o desenvolvimento do país.

Nascido no Recife, Cristovam Buarque foi reitor da UnB, governador do Distrito Federal, senador da República e Ministro da Educação, quando criou o programa Bolsa-Escola. O mineiro Edmar Lisboa Bacha foi um dos integrantes da equipe econômica que criou o Plano Real e atualmente ocupa a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono foi José de Alencar.

Troféu Calunga – O Troféu Calunga é oferecido aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas-metragens. A Calunga é a boneca carregada pela sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros durante a apresentação do maracatu. Ela faz parte das cerimônias religiosas, onde recebe o nome de uma princesa e representa uma divindade, expressando um objeto de força e proteção. O Troféu Calunga é uma criação da artista plástica Juliana Notari. Os homenageados do Cine PE são contemplados com a Calunga de Ouro e os filmes vencedores, com a Calunga de Prata.

Premiações – De acordo com o regulamento do Cine PE, são 12 categorias de prêmios para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Atriz e Ator. Os filmes das Mostras Competitivas de Curtas-Metragens Nacionais e Pernambucanos são julgados em dez categorias: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Fotografia, Montagem, Edição de Som, Trilha Sonora, Direção de Arte, Ator e Atriz.

Além da premiação oficial, o Canal Brasil oferece o Prêmio Canal Brasil de Curtas, no qual um júri composto por jornalistas e críticos de cinema escolhe o melhor filme de curta-metragem em competição. O vencedor recebe o Troféu Canal Brasil e um prêmio de R$ 15 mil, além de ser exibido na grade de programação.

Ingressos – Por mais um ano, a entrada em todas as sessões será gratuita. Em comum acordo com a Prefeitura do Recife, gestora do Cinema do Teatro do Parque, a realizadora Sandra Bertini optou mais uma vez pela gratuidade, para “demarcar o cinema como um espaço de todos e para todos”. Durante o festival, a bilheteria do cinema estará aberta diariamente, a partir das 17h, para retirada dos ingressos. A distribuição das entradas estará sujeita à lotação da sala.

SERVIÇO

28º Cine PE – Festival do Audiovisual

De 6 a 11 de junho de 2024

SESSÕES

Cine-Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 – Boa Vista – Recife – PE)

A partir das 19h00

Entrada gratuita

Outras informações no site do festival

MOSTRA INFANTIL

13 e 14 de maio, às 14h, no Cinema do Teatro do Parque

Escolas Públicas da Prefeitura da Cidade do Recife

LANÇAMENTO DE LIVRO COM DEBATE

“Conversa com Edmar Bacha”, de Cristovam Buarque

Com a presença de Cristovam Buarque e Edmar Bacha

Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano – IAHGP (R. do Hospício, 130 – Boa Vista)

8 de junho às 13h30

Entrada gratuita

Confira a programação completa

Veja também

celebridades Britney Spears teria se envolvido em briga em hotel e sofrido ''colapso mental'', diz site