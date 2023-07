Cine PE divulga programação completa de sua 27ª edição; veja os filmes selecionados

A- A+

O Cine PE - Festival do Audiovisual chega a sua 27ª edição entre os dias 4 e 9 de setembro, no Teatro do Parque. Divulgada nesta quinta-feira (27), a programação do evento traz diversos filmes em quatro mostras competitivas, com entrada gratuita.

Para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, foram selecionados seis títulos, entre ficção e documentário. São eles: "Frevo Michiles", de Helder Lopes (PE); "Porto Príncipe", de Maria Emília de Azevedo (RJ); "Agreste", de Sérgio Roizenblit (SP); "Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia", de José Carlos Arandiba "Zebrinha" (BA); "Chumbo", de Severino Neto (MT); e "Entrelinhas", de Guto Pasko (PR).

Fora da competição, a Mostra Hors-Concours exibe, na noite de abertura do festival, o filme de ficção "Ainda Somos os Mesmos", de Paulo Nascimento (RS). O drama épico estrelado por Edson Celulari e Carol Castro mergulha na realidade catastrófica de 1973, quando o Chile sofre um golpe de Estado e vê ceifada sua democracia.



Neste ano, o Cine PE inclui pela primeira vez a Mostra Paralela de Curtas-Metragens Nacionais - Sessão Matinê em sua programação. As exibições serão realizadas no Cinema do Porto, no dia 7 de setembro. Os curtas os curtas "A Última Vez Que Saímos do Armário", "Apocalipses Repentinos", "Bizarros Áudios", "Contraplano", "Geração Cinemateca", "Papel de Parede" e "Quem Me Quer?" integram a seleção.

Também fora da competição, a Mostra Infantil ocorre nos dias 18 e 19 de setembro, no cinema do Teatro do Parque. Serão exibidos os filmes "Sapatinho Vermelho e os Sete Anões", de Hong Sung-Ho, e "Ainbo – A Guerreira da Amazônia", de Richard Claus e José Zelada.

Seminários

No dia 6 de setembro, será promovido o seminário "Juventude Empreendedora e Sustentabilidade", mediado pelo economista Cristovam Buarque (DF) e com participação de Arthur Covatti (SP), Cícero Aragão (RS) e Victor Hill (CE). Já no dia 8, o produtor e advogado Henrique Freitas media o debate "A Importância dos Direitos Autorais para a Economia do Audiovisual", que conta também com a presença do chefe da Arrecadação de Direitos Audiovisuais da Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), Marcelo Nastri, além de Victor Drummond (RJ) e Thiago Dottori (SP). Os dois encontros serão realizados no Beach Class Convention, em Boa Viagem, às 14h, e terão entrada gratuita.

Confira a programação completa:

4 de setembro (segunda-feira)

19h - Abertura oficial do Cine PE 2023 - Teatro do Parque

Mostra Hors-Concours:

“Ainda Somos os Mesmos” (RS), Ficção, Direção: Paulo Nascimento, 90’

Mostra Competitiva de Longas-Metragens

“Frevo Michiles” (PE), Documentário, Direção: Helder Lopes, 84’



5 de setembro (terça-feira)

9h - Entrevistas coletivas - Hotel Beach Class Convention

19h - Mostras de filmes - Teatro do Parque



Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos:

“Depois do Sonho” (PE), Animação, Direção: Ayodê França, 9’

“Invasão ou Contatos Imediatos de Terceiro Mundo” (PE), Documentário, Direção: Hugo Barros

Aquino e Maria Eduarda Soares Gazal, 22’

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais:

“Eles não são estrangeiros” (SC), Ficção, Direção: Pedro Bughay, 12’

“Quintal” (BA), Animação, Direção: Mariana Netto, 15’

“Essa terra é meu quilombo” (AP), Documentário, Direção: Rayane Penha, 13’

“Moventes” (RN), Ficção, Direção: Jefferson Cabral, 11’

Mostra Competitiva de Longas-Metragens

“Porto Príncipe” (RJ), Ficção, Direção: Maria Emília de Azevedo, 90’



6 de setembro (quarta-feira)

9h - Entrevistas coletivas - Hotel Beach Class Convention

11h - Entrevista coletiva - Hotel Beach Class Convention

14h - Seminário Cine PE - Hotel Beach Class Convention

Tema: “Juventude Empreendedora e Sustentabilidade”

19h - Mostra de filmes - Teatro do Parque

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos:

“Mestra Juditaenga” (PE), Documentário, Direção: Daniel Edmundson e Tuca Siqueira, 5’

“Quebra Panela” (PE), Ficção, Direção: Rafael Anaroli, 17’

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais

“Procuro teu auxílio para enterrar um homem” (ES), Ficção, Direção: Anderson Bardot, 20’

“Instante” (DF), Ficção, Direção: Paolo Veiga, 15’

“Cadim” (SP), Animação, Direção: Luiza Pugliesi Villaça, 6’



Mostra Competitiva de Longas-Metragens:

“Agreste” (SP), Ficção/Drama, Direção: Sérgio Roizenblit, 104’



7 de setembro (quinta-feira)

9h - Entrevistas coletivas - Hotel Beach Class Convention

11h - Entrevista coletiva - Hotel Beach Class Convention

14h - Mostra Paralela de Curtas-metragens Nacionais - Cinema do Porto

“A última vez que saímos do armário” (MG), Ficção, Direção: Bruno Tadeu, 13’

“Apocalypses Repentinos” (CE), Ficção, Direção: Pedrokas, 17’

“Bizarros Áudios” (CE), Documentário, Direção: Diego Akel, 9’

“Contraplano” (BA), Documentário, Direção: Débora Bukanowsky , 7’

“Geração Cinemateca” (PR), Documentário, Direção: Miriam Karam, 22’

“Papel de Parede” (PE), Documentário, Direção: Duda Cavalcanti, 18’

“Quem me quer?” (PE), Documentário, Direção: Tiago Pinheiro, 15’

19h - Mostras de Filmes - Teatro do Parque

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos:

“Coração da Mata” (PE), Documentário, Direção: Camila Martins, 22’

“Alto do Céu” (PE), Ficção, Direção: Leo Tabosa, 16’

“Filhos Ausentes” (PE), Ficção, Direção: Jansen Barros e Virgínia Guimarães, 07’52”

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais

“Céu” (PB), Documentário, Direção: Valtyennya Pires, 15’

“Única Saída” (RJ), Ficção, Direção: Sérgio Malheiros, 11’

“Eu nunca contei a ninguém” (PE), Animação, Direção: Douglas Duan, 11’

“Fossilização” (RJ), Ficção, Direção: João Folharini, 9’



Mostra Competitiva de Longas-Metragens:

“Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia” (BA), Documentário, Direção: José Carlos Arandiba

“Zebrinha”, 84’

8 de setembro (sexta-feira)

9h - Entrevistas coletivas - Hotel Beach Class Convention

14h00 - Seminários Cine PE - Hotel Beach Class Convention

Tema: “A Importância dos Direitos Autorais para a Economia do Audiovisual”

19h - Mostras de Filmes - Teatro do Parque

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais:

“Virtual Genesis” (DF), Ficção, Direção: Arthur B. Senra, 8’

“Solidariedade” (SP), Documentário, Direção: Fernanda Pessoa, 9’

Mostra Competitiva de Longas-Metragens:

“Chumbo” (MT), Documentário, Direção: Severino Neto, 70’

“Entrelinhas” (PR), Ficção, Direção: Guto Pasko, 94’

9 de setembro (sábado)

9h - Entrevistas coletivas - Hotel Beach Class Convention

19h - Solenidade de encerramento - Teatro do Parque

18 de setembro (segunda-feira)

14h - Mostra Infantil - Teatro do Parque

“Sapatinho Vermelho e os sete anões” (BR), Animação, Direção: Hong Sung-Ho, 92’

19 de setembro (terça-feira)

14h - Mostra Infantil - Teatro do Parque

“Ainbo - A Guerreira da Amazônia” (BR), Animação, Direção: Richard Claus e José Zelada, 84’



