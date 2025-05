A- A+

AUDIOVISUAL Leandra Leal será homenageada na 29ª edição do Festival Cine PE Leandra Leal recebe o Calunga de Ouro no festival, marcado para acontecer entre os dias 9 e 15 de junho

A atriz, produtora e diretora Leandra Leal foi anunciada como uma das homenageadas da 29ª edição do Festival Cine PE - marcado para acontecer entre os próximos dias 9 e 15 de junho no cinema do Teatro do Parque e no Cinema São Luiz.

A cerimônia em homenagem à atriz será no dia 14 de junho no Parque, ocasião em que ela receberá o Calunga de Ouro, assim como será exibido o longo "Os Enforcados", dirigido por Fernando Coimbra e protagonizado por Leandra e pelo ator pernambucano Irandhir Santos.

De acordo com Sandra Bertini, diretora do Cine PE, celebrar Leandra Leal é reconhecer uma trajetória que mistura talento, ousadia e compromisso com a arte e a sociedade.

"Leandra Leal é uma artista que atravessa gerações com autenticidade. Sua atuação vai além das telas e palcos: ela produz, dirige, escreve e sempre com um olhar crítico e afetuoso sobre o Brasil".

Anteriormente o ator e diretor Júlio Andrade havia sido anunciado como o primeiro homenageado da edição, que tem na curadoria curadoria Edu Fernandes e Carissa Vieira - ambos à frente da seleção dos filmes - e traz como tema "Cine PE Festa da Cultura".

O Festival

Com sessões gratuitas, a edição do Festival teve mais de mil filmes submetidos e 38 deles foram selecionados para exibição na programação 2025, divulgada no último dia 24 de abril.



Mostras Competitivas de longas e curtas, além da Mostra Grandes Festivais e Mostras Paulo Gustavo e Panorama paraíba - estas, respectivamente, voltadas para produções pernambucanas e paraibanas - integram a agenda do Cine PE, entre outras atividades.

SERVIÇO

29ª Edição do Cine PE - Festival do Audiovisual

Quando: de 9 a 15 de junho

Onde: Cine Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista) e Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, Boa Vista)

Acesso gratuito

Informações: www.festivalcinepe.com.br

