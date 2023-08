A- A+

CINEMA Cine-PE gratuito e acessível para todos O festival do Audiovisual acontecerá entre os dias 4 e 9 de setembro, no Teatro do Parque

Na próxima semana – de segunda (4) a sábado (9) –, o Teatro do Parque receberá o 27ª Cine-PE - Festival do Audiovisual. Serão 26 filmes dentro das mostras competitivas – Longa-Metragens (6), Curta-Metragens Pernambucanos (7) e Curta-Metragens Nacionais (13). No festival também acontecerão as mostras paralelas: Sessão Matinê, com curtas brasileiros, no dia 7, no Cinema do Porto/Cinema da Fundação, Bairro do Recife; e a Mostra Infantil, também no Parque, nos dias 18 e 19 de setembro. As sessões no Parque começam às 19h e o acesso à programação do 27º Cine-PE é gratuito, com retirada dos ingressos às 17h, na bilheteria. Confira AQUI a programação completa.



Abertura

O filme que irá abrir a programação do Cine-PE, às 19h da segunda (4), será "Ainda somos os mesmos", do diretor Paulo Nascimento, distribuído pela Paris Filmes. A produção brasileira e chilena – que entra como"hors concours" – traz Edson Celulari e Carol Castro como protagoniostas e se passa no Chile de 1973, quando a ditadura militar se instala no país. "É um filme que retrata uma época difícil, de vivência do regime militar", destaca o idealizador do Cine-PE, Alfredo Bertini. "É um filme que vai contribuir para aqueles que gostam de discussões políticas, de temáticas históricas", considera

Homenageados

Este ano, o Cine-PE homenageia a LC Barreto Produções Cinematográficas, que completou 60 anos de criação, e o ator Caio Blat. “Apesar de jovem, Caio Blat tem um currículo de peso na cinematografia nacional que o habilita a receber essa homenagem, que é a primeira desse tipo na sua carreira”, explica o idealizador do festival, Alfredo Bertini. “Luiz Carlos e Lucy Barreto são pessoas queridas do Cine-PE e têm um currículo invejável de realizações e de contribuição para o cinema brasileiro”, comenta sobre a LC, produtora audiovisual responsável, entre as mais de 80 produções fílmicas, por títulos como “O Quatrilho” (1996) e “O que é isso,companheiro?” (1998), que concorreram ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Mostras paralelas

Além da mostra competitiva, há duas mostras paralelas na programação do Cine-PE. Em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco e o Porto Digital, acontecerá, no dia 7 de setembro, a partir das 14h, a Sessão Matinê, com curtas-metragens brasileiros. “A nossa curadoria entendeu que esses curtas mereciam ser exibidos, mesmo não estando na grade competitiva”

Acontece também a Mostra Infantil, que será fora do período do festival. Nos dias 18 e 19 de setembro, alunos da rede pública de ensino do Recife serão levados ao Teatro do Parque para assistir a “Sapatinho Vermelho e os Sete Anões”, de Hong Sung-Ho, e “Ainbo – A Guerreira da Amazônia”, de Richard Claus e José Zelada.

“É uma prática do Cine-PE construir essa identidade com as crianças da rede pública de ensino.é uma experiência que nós temos uma enorme satisfação de poder produzir, contribuir para que a produção audiovisual chegue às crianças, paraque possam discutir esses filmes em sala de aula”



Seminários

Bertini também chama a atenção para os seminários gratuitos que acontecem nos dias 5, 6 e 8, no Beach Class Convention, em Boa Viagem, sempre às 14h. "A ideia é trazermos a discussão sobre temas relevantes, que eu costumo chamar de 'Os temas da hora'", frisa.

No dia 5 será apresentado, com moderação do próprio Bertini, "Cenários Políticos da Reforma Tributária e os Novos Desafios para a Cultura"."À primeira vista, algum desavisado pode achar que é um assunto econômico, mas a atividade cultural e a atividade audiovisual dependem da política tributária e da política fiscal, pois o incentivo que se consegue para a produção audiovisual vem dos impostos que estão em discussão no Congresso, na reforma que foi colocada e votada já pela Câmara".

No dia 6, acontece o seminário “Juventude Empreendedora e Sustentabilidade” (6), com moderação de Cristovam Buarque. "Acho importante trazer essa questão do empreendedorismo, sobretudo da juventude empreendedora, jovens com experiências vitoriosas", diz Bertini. "E a gente agrega a essa discussão o conceito de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, à diversidade".

Encerrando os seminários, no dia 8, “A Importância dos Direitos Autorais para a Economia do Audiovisual”, que terá entre os convidados Marcelo Nastri, chefe da Arrecadação de Direitos Audiovisuais da Argentores / Argentina. "É um especalista que tem contribuído com as discussões sobre essa tema na América Latina e na Europa".



SERVIÇO

27º Cine-PE - Festival do Audiovisual

Quando: 4 a 9 de setembro, com sessões às 19h

Onde: Teatro do Parque | Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: gratuitos, com retirada a partir das 17h, na bilheteria

Programação completa: festivalcinepe.com.br/agenda-2023

