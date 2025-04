A- A+

AUDIOVISUA Ator e diretor Júlio Andrade é anunciado como primeiro homenageado do Cine PE 29ª edição do Festival vai celebrar carreira do ator e diretor com a Calunga de Ouro

O ator e diretor Júlio Andrade foi anunciado nesta segunda (14) como o primeiro homenageado da 29ª edição do Cine PE - Festival do Audiovisual - marcada para acontecer entre os dias 9 e 15 de junho no Teatro do Parque. O acesso é gratuito.



Júlio será contemplado com o troféu Calunga de Ouro, honraria reconhece o trabalho de nomes de peso do cinema nacional.

"Resolvemos celebrar Júlio como forma de reconhecimento do seu talento além, claro, da entrega emocional e da intensidade que imprime em cada projeto", ressaltou Sandra Bertini, diretora do Cine PE.

Trajetória

Reconhecido por filmes como "Gonzaga: de Pai pra Filho"e "Cão Sem Dono", Júlio também atuou na série "Sob Pressão" como protagonista das cinco temporadas.





Além de atuar na série como ator, ele também dirigiu episódios da terceira até a quinta temporada.

"Betinho - No Fio da Navalha" é outros destaque da carreira de Júlio, que mais recentemente atuou como Lampião na série "Maria Bonita" (Star+).



No decorrer da carreira, ele foi contemplado com prêmios diversos, entre eles "Grande Otelo", Kikito do Festival de Gramado e indicações ao Prêmio Platino e ao Emmy Internacional - este pela série "1 Contra Todos" e por sua performance como Betinho.



O Calunga de Ouro será entregue ao homenageado em 13 de junho.



Mostra Paralela no Cinema São Luiz

Além das exibições no Teatro do Parque, o Cine PE também ocupará o Cinema São Luiz, que este ano será palco da Mostra Paralela/Sessão Matinê.



A programação especial reúne filmes que não estão em competição, oferecendo ao público uma oportunidade de conhecer outras narrativas do audiovisual brasileiro em sessões gratuitas.



SERVIÇO

Festival Cine PE

Quando: de 9 a 15 de junho

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Informações: (81) 9 9488-6833

