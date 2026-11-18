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AUDIOVISUAL CINE-PE: 31ª edição anuncia inscrições e confirma programação para junho de 2027 Curtas e longas-metragens podem ser inscritos até 31 de dezembro; edição acontece entre os dias 7 e 13 de junho do próximo ano

A próxima edição do Cine/PE - Festival do Audiovisual está confirmada para junho do próximo ano, e realizadores podem inscrever suas produções de curtas e longas-metragens para as mostras competitivas até 31 de dezembro.



As inscrições devem ser feitas pela internet, por preenchimento da ficha disponível no site oficial do festival. Interessados podem consultar o regulamento no mesmo endereço.

Com Vítor Bertini na produção, junto à organizadora Sandra Bertini, o 31º Cine-PE dá continuidade ao legado deixado pelo saudoso Alfredo Bertini, que se foi em junho deste ano.

"É uma alegria e uma grande responsabilidade dar continuidade a esse projeto, levando adiante os valores e os sonhos que meu pai plantou", afirma Vítor, complementando que deseja honrar sua trajetória "e contribuir para que o Cine-PE continue escrevendo sua história e abrindo espaço para novas gerações do cinema brasileiro.

AS MOSTRAS

A nova edição do festival terá três mostras competitivas. São elas: Mostra de curtas Pernambucanos, Mostra de Curtas Brasileiros e Mostra de Longas Brasileiros.









A ideia é reunir produções de diferentes regiões do país e assim contemplar obras de ficção, animação e documentário.



CURADORIA

Carissa Vieira, crítica de cinema e curadora pernambucana, e Diego 'Edu' Fernandes, jornalista e curador paulistano vão ficar à frente a curadoria da edição 2027 do Cine-PE.



Curtas de até 22 minutos e longas-metragens com mais de 70 podem ser inscritos para a edição.



Serão aceitas produções brasileiras e coproduções internacionais, com atendimento a requisitos que constam no regulamento e estejam disponíveis para que sejam exibidos em formato digital.



Vale salientar, também, que é também critério que os filmes selecionados disponibilizem de recursos de acessibilidade, com leitura descritiva em português para pessoas surdas e ensurdecidas e audiodescrição.



Os filmes selecionados vão disputar o Troféu Calunga, premiação oficial do festival.



SERVIÇO

Cine-PE 2027: inscrições abertas para 31ª edição

Quando: até 31 de dezembro

Onde: site oficial do festival

Informações: @cinepeoficial

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