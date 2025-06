Cine PE: segundo dia de programação do festival traz filmes sobre frevo, carnaval e cultura popular

A- A+

Após uma abertura prestigiada por artistas e autoridades, a 29ª edição do Cine PE traz um segundo dia de programação com filmes que exaltam tradições culturais de origens diversas. Serão exibidos três curtas-metragens e um longa, nesta terça-feira (10), a partir das 19h, no Teatro do Parque.

"O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua” é o filme exibido na Mostra Competitiva de Longas-Metragens. Dirigido pela pernambucana Mariana Soares e pelo paulistano Bruno Mazzoco, o documentário registra a ausência do carnaval durante a pandemia de covid-19.

Os cineastas retratam a espera e a saudade de foliões ilustres e anônimos, de Olinda e Recife, que passaram dois anos consecutivos sem poder sair às ruas para vivenciar a manifestação cultural. Mostra ainda a catarse que foi esse reencontro.

O longa-metragem acompanha artistas que animam o carnaval pernambucano, como maestro Spok e Nena Queiroga, além de outras figuras menos conhecidas, mas fundamentais para a festa, como Fernando Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, e Carlos da Burra, responsável por carregar o mítico Homem da Meia Noite.

Curtas-metragens

A sessão desta noite começa com a Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos. Entre os filmes selecionados, “Babalu é Carne Forte” conta a história de Diana, que viu seu irmão gêmeo morrer brincando quando ainda eram crianças.

Ela retorna à cidade onde cresceu, décadas após sua partida, bem nas vésperas da tradicional festa de São Cosme e São Damião. Conforme ela se envolve com os preparativos da festa, uma criança misteriosa aparece, convidando-a para brincar.

Primeiro filme de ficção dirigido pela pernambucana Xulia Doxágui, o curta foi construído a partir da pesquisa da diretora sobre o universo sincrético da festa de Cosme e Damião, realizada no Ilê Asé Omo Ogundê, terreiro dedicado ao culto da Jurema Sagrada e do Candomblé de Tradição Nagô.

A mesma mostra traz o documentário “O Carnaval é de Pelé”. Dirigido por Lucas Santos e Daniele Leite, o filme acompanha Pelé, um enfermeiro aposentado que relembra seus momentos como Mateus do grupo centenário de Bumba Meu Boi, Boi Tira-Teima.

O filme aborda como a forma com que lidamos com a saudade do passado molda o que somos no presente. Em seu depoimento, Pelé reconstrói os momentos marcantes de sua trajetória como brincante, carnavalesco e filho do Mestre Gerson, o antigo patriarca do grupo, enquanto costura um boi para o folguedo.

“Kabuki”, produção de São Paulo que integra a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacional. Dirigida por Tiago Minamisawa, a animação em stop-motion conta a história de uma pessoa trans em sua jornada de autoaceitação e identidade em um mundo marcado pela intolerância e violência. Inspirada em histórias reais, a produção mergulha no universo poético do teatro popular japonês.



Serviço:

29º Cine PE

Quando: nesta terça-feira (10), a partir das 19h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, Boa Vista - Recife)

Entrada gratuita, com retirada pelo Sympla

Informações: www.festivalcinepe.com.br

