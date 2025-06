Festival Cine PE inicia 29ª edição, nesta segunda-feira (9), com filme de Anna Muylaert na abertura

A- A+

Um dos eventos mais aguardados pelos amantes da sétima arte em Pernambuco começa hoje. A 29ª edição do Cine PE - Festival do Audiovisual leva ao Teatro do Parque e ao Cinema São Luiz, até o dia 15 de junho, uma maratona de 38 filmes, entre curtas e longas-metragens de várias partes do Brasil, com entrada gratuita para todas as sessões.



Com o tema “Festa da cultura”, o festival registrou um recorde de inscrições neste ano. Foram 1.004 filmes submetidos, superando as 982 produções da edição passada. A seleção dos títulos ficou a cargo de Edu Fernandes e Carissa Vieira, que assinam a curadoria do evento.





“Os curadores se alinharam para poder dar o melhor para a gente assistir. Não é fácil, às vezes, trazer filmes para a competição, mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Estamos muito felizes por abrir a programação com um filme que veio da Berlinale [festival alemão], além de tantas outras ficções e documentários que vamos poder exibir e premiar aqui”, afirma Sandra Bertini, diretora do festival.



Estreia

Lançado no Festival de Berlim, “A Melhor Mãe do Mundo” será exibido na primeira noite do Cine PE, com sessão iniciada às 19h e presença de Margareth Menezes, ministra da Cultura. O novo filme de Anna Muylaert integra a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, ao lado de outros quatro títulos: “O Ano em Que o Frevo Não Foi pra Rua“, documentário de Mariana Soares e Bruno Mazzoco; “Senhoritas”, de Mykaela Plotkin; “Itatira”, documentário de André Luís Garcia; e “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, de Bruno Costas.



“Os Enforcados”, de Fernando Coimbra, surge na programação como filme hors-concours. O drama, que adapta o enredo de “Macbeth” para o universo dos bicheiros cariocas, é protagonizado por Irandhir Santos e Leandra Leal. A atriz, aliás, divide com o ator Júlio Andrade as homenagens desta edição do Cine PE.



Além dos longas em competição e dos filmes hors concours, o Teatro do Parque sedia as mostras competitivas de curtas-metragens nacionais (16 filmes) e pernambucanos (13 concorrentes). Já o Cinema São Luiz recebe uma grade voltada à formação de público, com sessões em horários de matinê.



Novidades

Três novidades acompanham a grade do festival. A Mostra Grandes Festivais ocorre no dia 14 de junho, exibindo o curta de ficção “Deixa”, de Mariana Jaspe, e o documentário “Mambembe”. No dia 15, o público vai poder conferir a Mostra Lei Paulo Gustavo, voltada à produção pernambucana, e a Mostra Panorama Paraíba, dedicada ao cinema paraibano.



Sandra Bertini celebra a resiliência do festival, que atravessou diferentes momentos ao longo de quase três décadas de trajetória. “O Cine PE pode até balançar, mas não cai. Não há dúvida sobre a importância dele para o audiovisual pernambucano. É um festival que nasceu junto com a retomada do cinema nacional e seguiu adiante. Que venha aí a 30ª edição. Vai ser um evento de luxo”, promete.

Serviço:

Abertura do 29º Cine PE

Quando: hoje, às 19h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife)

Entrada gratuita, com retirada na bilheteria ou via Sympla

Informações: www.festivalcinepe.com.br

Veja também