cinema Cine PE: "A Melhor Mãe do Mundo" recebe o prêmio de Melhor Filme da 29ª edição do festival Júri Oficial da Mostra de Longas-Metragen foi formado por Daniel Bandeira, David Schurmann, Helga Nemetik, Rosemberg Cariry e Vânia Lima

Os premiados da 29ª edição do Cine PE foram anunciados neste domingo (15), na noite de encerramento do festival, no Teatro do Parque. Destaque para o longa-metragem “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, que venceu como Melhor Filme pelo Júri Oficial.

Pela escolha do público, “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, de Bruno Costa, conquistou o primeiro lugar. Daniel Bandeira, David Schurmann, Helga Nemetik, Rosemberg Cariry e Vânia Lima formaram o Júri Oficial da Mostra de Longas-Metragens.

“Esconde-esconde”, de Vitória Vasconcellos, abocanhou três Calungas de Prata na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos: Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Fotografia. Já na Mostra Nacional, o curta de animação “Kabuki”, de Tiago Minamisawa, foi premiado em quatro categorias: Melhor Filme, Direção, Direção de Arte e Trilha Sonora.



Para o Júri Popular, o Melhor Curta Pernambucano foi “O Carnaval é de Pelé”, de Lucas Santos e Daniele Leite, e o Melhor Curta Nacional ficou com “Depois do Fim”, de Pedro Maciel.

Outras premiações especiais também marcaram a noite. O Júri da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), entregou o prêmio de Melhor Longa para “Senhoritas”, de Mykaella Plotkin, e o de Melhor Curta Nacional para “Casulo”, de Aline Flores.

“Lança-Foguete”, de William Oliveira, conquistou uma menção honrosa do júri oficial de Curtas Pernambucanos pela “iniciativa de buscar uma representação diferenciada e criativa da comunidade trans por meio do exercício da ficção científica”.

Divina Valéria, que atuou no filme "Cavalo Marinho", do diretor Léo Tabosa, também recebeu menção honrosa. O júri oficial de Curtas Metragens Nacionais justificou a decisão pela “ousadia e brilhantismo” na interpretação da atriz.

Confira a lista completa dos vencedores:

Longas-metragens - Júri Oficial

Melhor Filme:

“A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert (SP)

Melhor Direção:

Mykaella Plotkin – “Senhoritas” (PE)

Melhor Roteiro:

Anna Muylaert – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Fotografia:

Cris Lyra – “Senhoritas” (PE)

Melhor Montagem:

Fernando Stutz – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Edição de Som:

Rosana Stefanoni – “Itatira” (SP)

Melhor Direção de Arte:

Ana Mara Abreu – “Senhoritas” (PE)

Melhor Trilha Sonora:

Diogo Felipe – “O Ano em que o Frevo Não Foi para Rua” (SP)

Melhor Ator Coadjuvante:

Genézio Barros – “Senhoritas” (PE)

Melhor Atriz Coadjuvante:

Rejane Farias – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Ator:

Octávio Camargo – “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” (PR)

Melhor Atriz:

Shirley Cruz – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Curtas-metragens Pernambucanos - Júri Oficial

Melhor Filme:

“Esconde-esconde”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Direção:

Vitória Vasconcellos – “Esconde-esconde”

Melhor Roteiro:

Xulia Doxagui – “Babalu é Carne Forte”

Melhor Fotografia:

João Rubio Rubinato – “Esconde-esconde”

Melhor Montagem:

Priscila Nascimento – “Sonho em Ruínas”

Melhor Edição de Som:

Priscila Nascimento – “Sonho em Ruínas”

Melhor Direção de Arte:

Alex Ferreira – “Babalu é Carne Forte”

Melhor Trilha Sonora:

Grupo Boi Tira-Teima – “O Carnaval é de Pelé”

Melhor Ator:

Asaías Rodrigues – “Sertão 2138”

Melhor Atriz:

Clau Barros – “Sertão 2138”

Curtas-metragens Nacionais – Júri Oficial

Melhor Filme:

“Kabuki”, de Tiago Minamisawa (SP)

Melhor Direção:

Tiago Minamisawa – “Kabuki” (SP)

Melhor Roteiro:

Aline Flores – “Casulo” (SP)

Melhor Fotografia:

Elisa Ratts – “A Caverna” (PR)

Melhor Montagem:

Marília Albuquerque – “Liberdade Sem Conduta” (RN)

Melhor Edição de Som:

Augusto Krebs – “O Último Varredor” (MT)

Melhor Direção de Arte:

Guilherme Petreca – “Kabuki” (SP)

Melhor Trilha Sonora:

Gustavo Kurlat e Ruben Feffer – “Kabuki” (SP)

Melhor Ator:

Rafael Lozano – “Depois do Fim” (SP)

Melhor Atriz:

Aline Flores – “Casulo” (SP)

Prêmios Especiais

Melhor Curta Nacional segundo a Abraccine:

“Casulo”, de Aline Flores (SP)

Melhor Longa segundo a Abraccine:

“Senhoritas”, de Mykaella Plotkin (PE)

Melhor Curta Pernambucano – Júri Popular:

“O Carnaval é de Pelé”, de Lucas Santos e Daniele Leite

Melhor Curta Nacional – Júri Popular:

“Depois do Fim”, de Pedro Maciel (SP)

Melhor Longa – Júri Popular:

“Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, de Bruno Costa (PR)



