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CINEMA Cine PE abre sua 30ª edição, nesta segunda-feira (1º), com "true crime"; confira a programação Estrelado por Taís Araujo, "Doutor Monstro" integra a Mostra Competitiva de Longas do festival

O mais tradicional festival de cinema de Pernambuco “trintou”. O Cine PE - Festival do Audiovisual reencontra seu público a partir desta segunda-feira (1°), às 19h, no Teatro do Parque, para celebrar o marco de 30 edições, com programação totalmente gratuita e que segue até 7 de junho.







Alfredo Bertini, idealizador e diretor do Cine PE junto a Sandra Bertini, sua esposa, destaca a relevância que o festival mantém mesmo após tantos anos e mudanças no mercado audiovisual brasileiro. “Nosso compromisso, diante de tantos desafios que são naturais da produção cultural, é poder contribuir de alguma maneira para o audiovisual brasileiro. Acho que a gente tem cumprido bem essa missão ao longo dos últimos 30 anos”, aponta.

Neste ano, o evento recebeu mais de 1.400 inscrições. Na abertura, será exibido “Doutor Monstro”, longa-metragem dirigido por Marcos Jorge (“Estômago”) e estrelado por Taís Araujo. Ambos estarão presentes na sessão. O filme promete atrair os fãs do gênero “true crime” ao retratar o julgamento de Farah Jorge Farah, cirurgião plástico condenado por matar e esquartejar uma ex-namorada em 2003.



A produção baseada em um caso real integra a Mostra Competitiva de Longas, que traz seis títulos nacionais. “BuenosAires”, de Tuca Siqueira, será exibido amanhã. O documentário acompanha o cotidiano da cidade pernambucana que compartilha o mesmo nome da capital argentina.

O ator Caco Ciocler é outro nome confirmado no Cine PE. Ele vem ao evento para apresentar “Resta Um”, longa dirigido por Fernando Ceylão que retrata um futuro distópico em que sobreviver depende de vencer debates online promovidos pelo governo.

Do Distrito Federal, o cineasta Rafael Lobo apresenta “Mapas”, seu longa de estreia. Thais Scabio e Gilberto Caetano revelam os traumas de um casal que sofreu violência racial na ficção “Onde Estamos Seguros”. Já no documentário “A Fabulosa Máquina do Tempo”, Eliza Capai mergulha na realidade de um grupo de meninas de uma pequena cidade do sertão do Piauí.

Fora da competição, o festival exibe no seu encerramento “O Cobrador de Fraque”, comédia do diretor Tomás Portella, protagonizada por Leandro Ramos e filmada em Portugal. Além dos longas, a programação conta com curtas-metragens de diferentes estados, incluindo o premiado “Os Arcos Dourados de Olinda”, do pernambucano Douglas Henrique, que investiga a falência de uma unidade da McDonalds na “Marim dos Caetés” em 2003.

O Cinema São Luiz, onde o Cine PE realizou sua primeira edição, em 1997, não fica de fora da comemoração. No final de semana, a sala receberá as sessões da Mostra Matinê, com 12 curtas que estão fora da competição e são marcados pelo caráter experimental.

No dia 5 de junho, a atriz Cláudia Abreu recebe a Calunga Dourada, troféu entregue aos homenageados da edição. O próprio festival também será reverenciado durante a programação. Logo na abertura, ocorre a exibição de um curta documental sobre as três décadas do festival.

Depois, no dia 4, será lançado o livro comemorativo “Cine PE: Uma grande história feita de muitas”, de autoria coletiva. Além disso, uma exposição nos corredores do Teatro do Parque vai oferecer uma retrospectiva através de fotos, cartazes, catálogos e outros materiais acumulados em 30 edições.

Serviço:

30º Cine PE - Festival

Quando: desta segunda-feira (1º) até domingo (7)

Onde: Teatro do Parque e Cinema São Luiz

Entrada gratuita, através do site Vendyno (sempre 24 horas antes de cada sessão)

Informações: festivalcinepe.com.br

Confira a programação:



Segunda-feira (1°)

Abertura oficial do Cine PE 2026 - 19h

Homenagem aos 30 anos do Cine PE

Exibição de documentário sobre a trajetória do festival

Mostra Competitiva de Longas

“Doutor Monstro” (PR/SP), ficção, direção: Marcos Jorge, 111’

Terça-feira (2)

Mostra de Filmes - 19h

Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos

“Os Ursos e Nós” (PE), doc, 17’

“Velha Roupa Colorida” (PE), ficção, 18’

Mostra Competitiva de Curtas Nacionais

“Mercado Central” (MA), ficção, 17’

“Os Arcos Dourados de Olinda” (PE), doc, 22’

Mostra Competitiva de Longas

“BuenosAires” (PE), doc, 70’

Quarta-feira (3)

Mostras de Filmes - 19h

Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos

“Magritte” (PE), ficção, 15’

Mostra Competitiva de Curtas Nacionais

“TV Entreaberta” (MG), animação, 8’

“O Véu” (RS), ficção, 20’

Mostra Competitiva de Longas

“Resta Um” (RJ), ficção, 93’

Quinta-feira (4)

Lançamento de Livro - 15h

“Cine PE: Uma grande história feita de muitas” (obra comemorativa de autoria coletiva)

Mostras de Filmes - 19h

Homenagem: Baile Perfumado e O Cangaceiro

Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos

“Salam” (PE), doc, 10’

Mostra Competitiva de Curtas Nacionais

“Um Certo Cinema Brasileiro” (SE), 7’

“A Ascensão da Cigarra” (RO), 18’

Mostra Competitiva de Longas

“Mapas” (DF), ficção, 115’

Sexta-feira (5)

Papo de Cinema

“Os Desafios Profissionais da Sétima Arte” - 15h

Onde: Auditório Capiba – Uninassau Graças

Mostras de Filmes - 19h

Mostra Hors Concours

“Guardiões da Floresta” (PE), doc, 8’

Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos

“Medo Monstro” (PE), animação, 10’

Mostra Competitiva de Curtas Nacionais

“Via Sacra” (DF), 20’

“Da Aldeia à Universidade” (TO), 16’

Mostra Competitiva de Longas

“A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ), doc, 72’

Sábado (6)

Mostra Matinê - 15h

Local: Cinema São Luiz

“José Bezerra, Artista” (RJ), doc, 21’

“Normalidade” (SP), animação, 15’

“Caldeirão” (PI), doc, 20’

“O Pintor” (RS), ficção, 16’

“Espelho da Memória” (SP), ficção, 16’

“Roteiro para uma Fuga” (PE), ficção, 14’

Mostras de Filmes - 19h

Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos

“A Física dos Invisíveis” (PE), doc, 18’

Mostra Competitiva de Curtas Nacionais

“João-de-Barro” (MG), 18’

“Punhal” (RJ), 12’

Mostra Competitiva de Longas

“Onde Estamos Seguros” (SP), 105’

Domingo (7)

Mostras Matinê - 14h

Local: Cinema São Luiz

Mostra Sonoridade Pernambucana:

“Presente de Aniversário” (PE), doc, 18’

“Carnaval de Corpo e Alma” (PE), doc, 10’

“Festa Infinita” (PE), ficção, 25’

“Roda Gigante” (PE), doc, 21’

Mostra Performance do Oculto:

“Teia” (RJ), ficção, 16’

“Arrenêgo” (PE), doc, 75’

Homenagem: Gullane

Solenidade de Encerramento - 19h

Mostra Hors Concours

“O Cobrador de Fraque” (SP), ficção, 100’



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