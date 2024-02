A- A+

TEATRO Cine São José, em Afogados da Ingazeira, recebe ocupação teatral "Em Cena" Durante cinco meses, espaço cultural será ocupado por grupos de teatro do Interior do Estado

A partir de fevereiro, o Cine São José, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, recebe a ocupação teatral “Em Cena”, ao longo de cinco meses. O projeto tem início neste domingo (18), com a apresentação do espetáculo “Aquelas Coisas” do grupo arcoverdense Teatro de Retalhos.

A proposta é compor a programação do espaço cultural com grupos teatrais do Interior do Estado. Além das apresentações, a grade oferece também atividades formativas.

Uma oficina de sensibilização ao teatro será realizada sempre na sexta-feira anterior às sessões, ministrada por Carol Arcoverde. Nos domingos, ocorre um bate-papo com o grupo de teatro convidado, logo após a apresentação do espetáculo.



O “Em Cena” é assinado pela Pajeú Filmes, que executou uma primeira etapa do projeto, em 2022, com uma oficina de teatro. Em 2024, a nova fase do projeto é produzida em parceria com a produtora cultural Toró de Ideias, com incentivo do Funcultura.

