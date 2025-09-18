A- A+

cinema Cine UFPE recebe mostra de curtas produzidos por estudantes das comunidades dos Coelhos e do Totó Documentários são resultado de oficinas de letramento digital

Neste sábado (20), às 10h, o Cine UFPE (cinema do teatro do centro de convenções da Universidade Federal de Pernambuco) exibe uma mostra de curtas produzidos por estudantes das comunidades dos Coelhos e do Totó.

O filmes foram produzidos a partir de oficinas gratuitas de letramento audiovisual, ministradas a 18 estudantes do ensino médio de escolas públicas do Recife - crianças, jovens e adultos – das comunidades do Sancho/Totó e dos Coelhos. A exibição marca a finalização de projetos contemplados na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, via Ministério da Cultura, e a Prefeitura do Recife, pela Secretaria de Cultura.



Os projetos são encabeçados por estudantes do bacharelado e da licenciatura em Ciências Sociais, sob a orientação do professor de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco Alex Vailati. No total, são 12 pesquisadores, que também foram capacitados na linguagem do audiovisual, na disciplina de Antropologia Visual.



“Ambas as iniciativas se voltam a trabalhar o audiovisual no contexto periférico, fomentando nos estudantes a capacidade crítica e tornando-os capazes de utilizar o audiovisual como ferramenta de denúncia e discussão das questões dos seus bairros. Além disso, buscamos também formar os pesquisadores ligados ao Programa de Educação Tutorial (PET) de Ciências Sociais nesta linguagem”, explica Vailati, que também é documentarista.

Mostra estudantil do Cine UFPE

Quando: Sábado (20), às 10h

Onde: Centro de Convenções da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária

Entrada gratuita

Mais informações em @cinema.ufpe

*Com informações da assessoria de imprensa

