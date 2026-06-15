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Tragédia Cineasta argentino morto em acidente com helicópteros no Rio publicou vídeo 'premonitório' no Cristo Lucas Vignale tinha 28 anos e é uma das seis vítimas que perderam a vida na colisão

O cineasta argentino Lucas Vignale, de 28 anos, fez sua última publicação nas redes sociais horas antes de morrer no acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio, Zona Sudoeste do Rio. Em um vídeo, ele se filmou diante do Cristo Redentor, principal cartão-postal da cidade: o jovem fecha os olhos por 9 segundos enquanto a neblina escobre a estátua. Sem falar nada na gravação, Vignale usou apenas a hashtag "Dios" (Deus, em português) para resumir o momento.

Usando um chapéu preto e agasalhado, Vignale, ao fim da gravação, solta a respiração. O vídeo já passa de 24 milhões de visualizações no Instagram. Entre os comentários, foram compartilhadas mensagens lamentando sua morte. "Feche os olhos, respire fundo. Meu deus! Que premonitório. Abraço enorme à família", escreveu uma das contas na publicação.

Considerado um dos talentos mais promissores da nova geração do cinema independente de seu país, Vignale vinha construindo uma trajetória que transitava entre festivais internacionais de cinema e produções para alguns dos maiores nomes da música latina.

Nos últimos anos, tornou-se uma peça importante da cena urbana argentina, assinando trabalhos para artistas que ajudaram a transformar o gênero em um fenômeno global. Ao longo da carreira, dirigiu vídeos de nomes como J Balvin, Bizarrap, Trueno, Duki, Nicki Nicole, Milo J e Wos, artistas que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais e figuram entre os principais expoentes da música latina contemporânea.

O cineasta estava no mesmo helicóptero que o compatriota Gaspart Prim Díaz, influencer de 23 anos conhecido como Gaspi; o cantor americano Oliver Tree, 32; o DJ brasileiro Lucas Frota, 27; e o piloto brasileiro Alexanre Souza, 59. Pilotando a outra aeronave envolvida na colisão estava Charles Maarsillac, de 60 anos.

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Um efetivo de 45 militares do Corpo de Bombeiros em 15 viaturas se dirigiu ao local com reforço de outras unidades, já que as aeronaves caíram sobre o pátio de uma concessionária de carros elétricos. Um incêndio se alastrou no local.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do órgão foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência que incluiu “coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

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